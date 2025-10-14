Radu Petrescu, delegat în preliminariile pentru Cupa Mondială. O nouă brigadă românească în calificări - Antena Sport

Arbitrul român Radu Petrescu a fost delegat să oficieze la centru partida dintre selecţionatele Turciei şi Georgiei, programată marţi seara în cadrul Grupei E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.

Petrescu va fi ajutat la cele două linii de către asistenţii Radu Ghinguleac şi Ovidiu Artene, cel de-al patrulea oficial fiind Andrei Chivulete.

O nouă brigadă românescă în preliminariile pentru World Cup 2026

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan. La acest meci, observator de arbitri va fi Sokol Jareci (Albania), în timp ce delegat UEFA a fost desemnat Gilles Petitmangin (Franţa), potrivit agerpres.ro.

Meciul Turcia – Georgia este programat în această seară, de la ora 21:45, pe Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu din Kocaeli, în cadrul Grupei E a preliminariilor CM 2026. Alte două brigăzi din România au mai oficiat în această fereastră internaţională în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada şi Mexic.

Astfel, Istvan Kovacs a condus meciul Serbia – Albania (scor 0-1), fiind ajutat de arbitrii asistenţi Mihai Marica, Ferencz Tunyogi şi de al patrulea oficial Horaţiu Feşnic. De asemenea, Marian Barbu şi brigada sa formată din Mircea Grigoriu şi George Neacşu (arbitri asistenţi), Szabolcs Kovacs (al patrulea oficial), Ovidiu Haţegan şi Sorin Costreie (arbitri VAR) au oficiat meciul Scoţia – Belarus (scor 2-1).