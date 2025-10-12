1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă - Antena Sport

Un scandal neaşteptat a avut loc sâmbătă noapte, la baza FCSB. Mai mult de 1.000 de maşini au intrat în parcarea bazei lui Gigi Becali, iar intervenţia Poliţiei a venit imediat.
Conform fanatik.ro, mai multe persoane au dorit să organizeze curse ilegale, astfel că peste 1.000 de maşini au ajuns în Baza FCSB, primii anunţându-i pe oamenii de la pază că au venit să îşi ia copiii de la antrenamente.
Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, a ajuns şi el la Bază şi a dezvăluit că organizatorii evenimentului nu aveau avizele necesare, dar şi că ultraşii campioanei nu au treabă cu drifturile şi întrecerile între maşini.
1.000 de maşini au intrat în baza FCSB
“S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.
Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție.
Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.
Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele.
Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.
După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute înafara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a dezvăluit Mustaţă, pentru sursa citată anterior.
