Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă - Antena Sport

Home | Extra | 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă

1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă

Dan Roșu Publicat: 12 octombrie 2025, 8:39

Comentarii
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă

Gheorghe Mustaţă, în timpul unui meci - Profimedia Images

Un scandal neaşteptat a avut loc sâmbătă noapte, la baza FCSB. Mai mult de 1.000 de maşini au intrat în parcarea bazei lui Gigi Becali, iar intervenţia Poliţiei a venit imediat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform fanatik.ro, mai multe persoane au dorit să organizeze curse ilegale, astfel că peste 1.000 de maşini au ajuns în Baza FCSB, primii anunţându-i pe oamenii de la pază că au venit să îşi ia copiii de la antrenamente.

Gheorghe Mustaţă, liderul galeriei FCSB, a ajuns şi el la Bază şi a dezvăluit că organizatorii evenimentului nu aveau avizele necesare, dar şi că ultraşii campioanei nu au treabă cu drifturile şi întrecerile între maşini.

1.000 de maşini au intrat în baza FCSB

“S-au luat pe drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1000 de mașini aici… Au fost peste 1000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini înafara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el să facă drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva.

Erau barierele ridicate, paznicul a spus că primii au transmis că merg să își ia copiii de la antrenament. Erau prea mulți copii la antrenament. Poliția îi legitimează acum. Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Acum, fiecare este legitimat. Din ce am înțeles, băiatul care se ocupă de bază a sunat la poliție.

Reclamă
Reclamă

Sunt peste 1000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. Trebuia să spună organizatorul, să discute cu cineva, că nu era o problemă. Când intri fără să anunți cu cineva, e normal să fie o alertă.

Acum, toată lumea e legitimată, asta e. Dacă știa persoana care a organizat chestia asta… Să te duci peste o societate privată și să intri așa, fără să anunți… Nu intri fără să anunți. Vă spun sincer, au fost peste 1000 de mașini din toate județele.

Dacă era băiat deștept, putea să discute cu cineva, primea o aprobare, dar nu să intre ca să facă lucrurile acestea. M-a sunat băiatul de aici, a crezut că suntem noi, galeria, și i-am explicat că nu suntem noi. Nu avem treabă.

Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calculCu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Reclamă

După, ne-am urcat toți în mașini și am venit aici. Nu exagerez, sunt peste 1000 de mașini, în contextul în care mai sunt acum câteva sute înafara bazei. Să vă gândiți că nu puteam să intrăm aici din cauza aglomerației. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat! E o chestie puțin cam complicată, dar acum, fiecare cum își așterne, așa doarme”, a dezvăluit Mustaţă, pentru sursa citată anterior.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro
Fanatik.ro
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci de milioane de euro
10:38
România debutează la Europenele pe Echipe de Seniori LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 11:00). Băieții au meci cu Olanda
10:38
Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului
10:13
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
9:32
Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: “Nu mă așteptam la asta”
9:29
VIDEOOamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!”
9:15
Gol în memoria lui Diogo Jota. Gestul lui Ruben Neves după ce a fost eroul Portugaliei în preliminarii
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 5 Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” 6 Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”