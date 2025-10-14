Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: "Un alt spirit" - Antena Sport

Succesul “tricolorilor” contra Austriei din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost analizat de numeroase figuri din fotbalul românesc, iar recent Edi Iordănescu a oferit și el o reacție. Fostul selecționer al naționalei a vorbit despre perioada tensionată de la națională din ultima perioadă, dar și despre importanța celor trei puncte câștigate grație golului lui Virgil Ghiță.

Iordănescu a sesizat și diferența de atitudine din jocul elevilor lui Mircea Lucescu, după care a spus care ar trebui să fie obiectivul echipei din punct de vedere realist, și anume obținerea locului 2. România mai are două meciuri de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026, cu Bosnia și San Marino, iar doar un joc miraculos de rezultate i-ar ajuta pe “tricolori” să se afle pe primul loc al Grupei H.

Edi Iordănescu, verdict după România – Austria 1-0

Antrenorul Legiei Varșovia este de părere că “tricolorii” meritau să câștige partida de pe Arena Națională fără doar și poate. În plus, Iordănescu este de părere că victoria putea veni și mai devreme, nu în modul dramatic în care s-a produs în cele din urmă.

“Am văzut jocul României și ce pot spune este că era foarte, foarte important să producem un rezultat pozitiv. Indiferent de calitatea jocului, era important să câștigăm. În primul rând, veneam după o perioadă grea, în care rezultatele nu au fost cele așteptate, o perioadă de tensiune.

Am constatat de la distanță, cât am putut înțelege și să fiu la curent, că începuse o stare de tensiune în jurul echipei naționale. Începuse să se piardă din nou încrederea, speranța. Publicul parcă începuse să se întoarcă la ce a fost în trecut.