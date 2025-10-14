Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: "Un alt spirit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit”

Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: “Un alt spirit”

Andrei Nicolae Publicat: 14 octombrie 2025, 11:57

Comentarii
Edi Iordănescu a urmărit din Polonia victoria României cu Austria și s-a convins: Un alt spirit

Edi Iordănescu, în meciul cu Lech Poznan, din Supercupa Poloniei / Profimedia Images

Succesul “tricolorilor” contra Austriei din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost analizat de numeroase figuri din fotbalul românesc, iar recent Edi Iordănescu a oferit și el o reacție. Fostul selecționer al naționalei a vorbit despre perioada tensionată de la națională din ultima perioadă, dar și despre importanța celor trei puncte câștigate grație golului lui Virgil Ghiță.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iordănescu a sesizat și diferența de atitudine din jocul elevilor lui Mircea Lucescu, după care a spus care ar trebui să fie obiectivul echipei din punct de vedere realist, și anume obținerea locului 2. România mai are două meciuri de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026, cu Bosnia și San Marino, iar doar un joc miraculos de rezultate i-ar ajuta pe “tricolori” să se afle pe primul loc al Grupei H.

Edi Iordănescu, verdict după România – Austria 1-0

Antrenorul Legiei Varșovia este de părere că “tricolorii” meritau să câștige partida de pe Arena Națională fără doar și poate. În plus, Iordănescu este de părere că victoria putea veni și mai devreme, nu în modul dramatic în care s-a produs în cele din urmă.

Am văzut jocul României și ce pot spune este că era foarte, foarte important să producem un rezultat pozitiv. Indiferent de calitatea jocului, era important să câștigăm. În primul rând, veneam după o perioadă grea, în care rezultatele nu au fost cele așteptate, o perioadă de tensiune.

Am constatat de la distanță, cât am putut înțelege și să fiu la curent, că începuse o stare de tensiune în jurul echipei naționale. Începuse să se piardă din nou încrederea, speranța. Publicul parcă începuse să se întoarcă la ce a fost în trecut.

Reclamă
Reclamă

Acum, ce am văzut la jocul nostru cu Austria a fost în primul rând o echipă națională mult mai hotărâtă, mai determinată. Am văzut o echipă cu un alt spirit față de meciurile cu Cipru, cel test cu Canada. Consider că echipa națională a meritat fără dar și poate să câștige jocul.

Cred că puteam marca chiar mai repede, să ne asigurăm cele 3 puncte, dar nimeni nu poate contesta victoria. Este o victorie muncită, meritată, și echipa națională, cu toți cei implicați, trebuie felicitată și susținută.

Din punct de vedere practic, obiectivul este lupta pentru locul 2, care-ți oferă ceva cu totul diferit în economia barajului, cu totul alte perspective și automat alte șanse. Așadar, era necesară o victorie și e foarte binevenită“, a spus fostul selecționer al naționalei, potrivit gsp.ro.

Proiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medieProiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
14:42
VIDEOCampioana Florida Panthers, prima înfrângere a sezonului! Toate rezultatele de luni
14:31
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu
14:30
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
14:29
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
13:35
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga
13:23
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua