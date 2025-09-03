Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă - Antena Sport

Vladislav Blănuţă a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 sezoane, iar Adrian Mititelu a dat o adevărată lovitură după transferul atacantului de 23 de ani cotat la 1.8 milioane de euro.

Blănuţă va ajunge din Liga 3 în Conference League, iar mutarea a fost una care s-a făcut chiar în ultima secundă, la 23:59 a Elveţiei, imediat după ce Kiev l-a vândut la Girona pe Vladyslav Vanat, pentru 15 milioane de euro.

Adrian Mititelu încasează 2.6 milioane de euro pentru Vladislav Blănuţă

Conform digisport.ro, Adrian Mititelu se va alege cu 2.6 milioane de euro, la care se mai pot adăuga alte 300.000 de euro din bonusuri. De partea cealaltă, salariul anual al jucătorului va fi de 520.000 de euro, o sumă care poate creşte semnificativ în funcţie de nişte clauze din contract.

”Da, este un transfer care s-a făcut pe repede înainte. Așa este, aveți dreptate, transferul a devenit realizabil abia după ce Vanat a fost vândut de Dinamo Kiev, la Girona. Am semnat actele și am parafat totul pe ultima sută de metri. E foarte dificil să negociezi cu Adrian Mititelu, dar până la urmă am reușit.

Da, s-a semnat la 23:59, așa este. E ca și cum Vlad ar fi marcat golul victoriei în minutul 120 al prelungirilor”, a spus Arcadie Zaporojanu, pentru sursa citată.