Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă - Antena Sport

Home | Fotbal | Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă

Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă

Publicat: 3 septembrie 2025, 8:42

Comentarii
Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă

Vladislav Blănuţă, la un antrenament al naţionalei U21 a României - Profimedia Images

Vladislav Blănuţă a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 sezoane, iar Adrian Mititelu a dat o adevărată lovitură după transferul atacantului de 23 de ani cotat la 1.8 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Blănuţă va ajunge din Liga 3 în Conference League, iar mutarea a fost una care s-a făcut chiar în ultima secundă, la 23:59 a Elveţiei, imediat după ce Kiev l-a vândut la Girona pe Vladyslav Vanat, pentru 15 milioane de euro.

Adrian Mititelu încasează 2.6 milioane de euro pentru Vladislav Blănuţă

Conform digisport.ro, Adrian Mititelu se va alege cu 2.6 milioane de euro, la care se mai pot adăuga alte 300.000 de euro din bonusuri. De partea cealaltă, salariul anual al jucătorului va fi de 520.000 de euro, o sumă care poate creşte semnificativ în funcţie de nişte clauze din contract.

”Da, este un transfer care s-a făcut pe repede înainte. Așa este, aveți dreptate, transferul a devenit realizabil abia după ce Vanat a fost vândut de Dinamo Kiev, la Girona. Am semnat actele și am parafat totul pe ultima sută de metri. E foarte dificil să negociezi cu Adrian Mititelu, dar până la urmă am reușit.

Da, s-a semnat la 23:59, așa este. E ca și cum Vlad ar fi marcat golul victoriei în minutul 120 al prelungirilor”, a spus Arcadie Zaporojanu, pentru sursa citată.

Reclamă
Reclamă

Fosta campioană a Ucrainei va evolua în acest sezon european în Conference League, unde va întâlni Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia Nicosia, Fiorentina și Noah.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Observator
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
11:24
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze
11:03
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul
10:50
Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda”
10:20
Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia
9:48
“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu
9:24
Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu”
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 4 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 5 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica” 6 Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract are câștigătorul de Champions League
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu