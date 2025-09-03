Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii - Antena Sport

Vladislav Blănuţă, atacantul de 23 de ani de la FCU Craiova, a fost transferat la Dinamo Kiev. Anunţul oficial a fost făcut de ucraineni chiar la miezul nopţii. Mutare vine la doar câteva zile după ce internaţionalul U21 jucase în Liga 3, în 0-0 cu Academica Balş.

Încă nu este cunoscută suma pe care Dinamo a plătit-o pentru jucătorul cotat la 1.8 milioane de euro, care în stagiunea precedentă a jucat pentru U Cluj. Înainte de a ajunge la Kiev, el a mai avut oferte din România, Israel sau Rusia.

“Vladislav Blănuță – noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.