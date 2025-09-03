Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii - Antena Sport

Închide meniul
Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii

Home | Fotbal | Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii

Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii

Publicat: 3 septembrie 2025, 8:18

Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii

Vladislav Blănuţă

Vladislav Blănuţă, atacantul de 23 de ani de la FCU Craiova, a fost transferat la Dinamo Kiev. Anunţul oficial a fost făcut de ucraineni chiar la miezul nopţii. Mutare vine la doar câteva zile după ce internaţionalul U21 jucase în Liga 3, în 0-0 cu Academica Balş.

Încă nu este cunoscută suma pe care Dinamo a plătit-o pentru jucătorul cotat la 1.8 milioane de euro, care în stagiunea precedentă a jucat pentru U Cluj. Înainte de a ajunge la Kiev, el a mai avut oferte din România, Israel sau Rusia.

“Vladislav Blănuță – noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!”, a fost comunicatul emis de ucraineni.

Fosta campioană a Ucrainei va evolua în acest sezon european în Conference League, unde va întâlni Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia Nicosia, Fiorentina și Noah.

Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună"
Citește și:
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 4 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 5 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
