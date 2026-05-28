Jucătorul convocat la naţională care a fost criticat de Marius Lăcătuş: “Nu merita”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 mai 2026, 21:37

Marius Lăcătuş, în timpul unui eveniment / Hepta

Marius Lăcătuş (62 de ani) l-a criticat pe jucătorul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), care a fost convocat de noul selecţioner al naţionalei, Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor.

Georgia – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00. Va fi primul meci al lui Gică Hagi din acest al doilea mandat al său pe banca echipei naţionale. După duelul cu Georgia, România va juca acasă, pe 6 iunie, de la ora 20:45, cu Ţara Galilor. Această partidă se va disputa pe stadionul Steaua.

Marius Lăcătuş l-a criticat pe Alex Dobre: “Nu merita convocat”

“Din păcate, evoluțiile lui Dobre nu au fost de un nivel foarte bun. Eu cred că nu merita, mai repede”, a declarat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

“A mai fost în vederile echipei naționale, dar de asta a chemat 33, pentru că vrea să-i vadă”, a spus Bogdan Stelea, pentru sursa citată.

Accidentaţi, Ionuţ Radu şi Dennis Man vor rata meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor.

Lotul României pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Gică Hagi a anunţat, recent, lotul provizoriu al României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. Pe această listă, vor fi adăugaţi jucătorii din Liga 1 care sunt implicaţi în meciurile de baraj pentru cupele europene. Rămâne de văzut dacă Ionuţ Radu şi Dennis Man vor fi înlocuiţi de Gică Hagi pentru cele două meciuri.

Tony Strata, Otto Hindrich, Andrei Borza, David Matei și Matei Ilie sunt debutanţi la echipa naţionalăacestea fiind surprizele “Regelui“. Iată cum arată lotul pentru cele două jocuri, după accidentările lui Ionuţ Radu şi Dennis Man.

Portari

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Atacanţi

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

