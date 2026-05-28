Jucătorul convocat la naţională care a fost criticat de Marius Lăcătuş: “Nu merita”

Marius Lăcătuş (62 de ani) l-a criticat pe jucătorul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), care a fost convocat de noul selecţioner al naţionalei, Gică Hagi (61 de ani) pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Georgia – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 2 iunie, de la ora 20:00. Va fi primul meci al lui Gică Hagi din acest al doilea mandat al său pe banca echipei naţionale. După duelul cu Georgia, România va juca acasă, pe 6 iunie, de la ora 20:45, cu Ţara Galilor. Această partidă se va disputa pe stadionul Steaua.

Marius Lăcătuş l-a criticat pe Alex Dobre: “Nu merita convocat”

“Din păcate, evoluțiile lui Dobre nu au fost de un nivel foarte bun. Eu cred că nu merita, mai repede”, a declarat Marius Lăcătuş pentru digisport.ro.

“A mai fost în vederile echipei naționale, dar de asta a chemat 33, pentru că vrea să-i vadă”, a spus Bogdan Stelea, pentru sursa citată.

Accidentaţi, Ionuţ Radu şi Dennis Man vor rata meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor.