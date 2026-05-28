Barcelona, gata să mai dea o lovitură de proporții! Poate aduce gratis un super-jucător din Premier League

Barcelona pare să fie dezlănțuită pe piața transferurilor, asta deși se zvonea că gruparea catalană se confruntă în continuare cu probleme financiare serioase.

După ce a rezolvat mutarea lui Anthony Gordon și a înaintat o ofertă pentru Julian Alvarez, campioana Spaniei negociază și pentru aducerea lui Bernardo Silva.

Bernardo Silva, în negocieri avansate cu Barcelona

Barcelona este pe cale să perfecteze un nou transfer, asta după ce l-a adus pe Anthony Gordon de la Newcastle. Catalanii sunt în tratative avansate cu Bernardo Silva, care va rămâne liber de contract la finalul acestui sezon.

Portughezul ar putea ajunge gratis pe Camp Nou, însă, rămâne de văzut dacă va accepta și statutul de rezervă, în condițiile în care variantele ofensive ale lui Hansi Flick sunt de top.

Nici în linia mediană catalanii nu stau rău, acolo unde îi are la dispoziție pe Fermin Lopez, Gavi, Pedri, Dani Olmo și alții. Bernardo Silva a mai fost curtat de Barcelona și în precedentele două „ferestre” de mercato.