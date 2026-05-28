„Lipsă de profesionalism”. Alex Pop, taxat după ce și-a programat nunta în ziua barajului Dinamo – FCSB

Ionuț Lupescu a oferit declarații despre situația lui Alex Pop. Atacantul lui Dinamo va rata barajul „de foc” cu FCSB pentru Conference League, deoarece are nunta programată în ziua meciului.
Ionuț Lupescu a transmis că Alex Pop a dat dovadă de „lipsă de profesionalism”, chiar dacă și-a programat marele eveniment în urmă cu un an.
Alex Pop, taxat după ce și-a programat nunta în ziua barajului Dinamo – FCSB
Fostul jucător al lui Dinamo a transmis că Pop ar fi trebuit să verifice mai bine calendarul competițional și să ia în calcul orice posibilitate.
„Este un caz nefericit, dar puțină lipsă de profesionalism, pentru că dacă vrei să faci acest lucru te uiți la calendarul competițional și iei toate variantele în calcul. Probabil clubul nici nu știa că are nunta atunci, habar nu am, nu știu”, a declarat Ionuț Lupescu, conform digisport.ro, înainte de Dinamo – FCSB.
Înaintea partidei cu marea rivală, Zeljko Kopic a anunțat că nu se va putea baza pe Alex Pop. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit că jucătorul său nu mai putea schimba nimic, deoarece nunta a programat-o cu mult timp în urmă.
„Alex Pop nu poate face nimic, a organizat evenimentul cu mult timp înainte. Îi urăm toate cele bune, noi avem un meci important. Nu putem face nimic, mergem la luptă fără Alex”, a spus și Zeljko Kopic, la conferința de presă.
Dinamo și FCSB se vor înfrunta vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Stadionul va fi umplut până la refuz de fani, „câinii” cumpărând toate biletele în doar câteva minute.
- A fost anunțată echipa sezonului din Liga 1! Niciun jucător de la FCSB. Câți fotbaliști are campioana Craiova
- Ionuț Lupescu nu-și explică regula din Liga 1, înainte de Dinamo – FCSB: „E o nebuloasă”
- FC Argeș a rămas fără golgheter: „Da, a plecat”
- Mihai Stoica, detalii despre împăcarea cu fanii lui Dinamo, înaintea „finalei” pentru Europa: „Avem un armistițiu”
- Darius Olaru îşi motivează colegii înainte de barajul cu Dinamo: “E ca şi cum ai câştiga un trofeu”