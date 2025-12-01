O nouă pierdere pentru Universitatea Craiova. Ce jucător de bază s-a accidentat - Antena Sport

Vești proaste pentru Universitatea Craiova. Un alt titular s-a accidentat și nu joacă în partida cu Universitatea Cluj.
Oltenii mai au o absenţă din motive medicale. Conform celor de la ProSport, Vasile Mogoş (33 de ani) s-a accidentat şi nu va putea evolua în duelul de Ziua Naţională.
Pe lângă Mogoş, Filipe Coelho nu va putea conta pe alţi doi jucătorii ce pot evolua în bandă: Carlos Mora şi Mihnea Rădulescu, de asemenea accidentaţi.
U” Cluj şi Universitatea Craiova se întâlnesc luni, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 18.
- Ce salariu va avea Andre Duarte la FCSB. Gigi Becali a anunţat mutarea
- Și-a revenit Gigi Becali! Mesaj războinic înainte de derby-ul cu Dinamo: “Îi spulberăm!”
- Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici”
- Jucătorii de la FCSB, înjuraţi ca la uşa cortului! “Ne înjură de ne rup, ăsta e caracterul lor”
- Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred”