O nouă pierdere pentru Universitatea Craiova. Ce jucător de bază s-a accidentat - Antena Sport

Vești proaste pentru Universitatea Craiova. Un alt titular s-a accidentat și nu joacă în partida cu Universitatea Cluj.

Oltenii mai au o absenţă din motive medicale. Conform celor de la ProSport, Vasile Mogoş (33 de ani) s-a accidentat şi nu va putea evolua în duelul de Ziua Naţională.

Pe lângă Mogoş, Filipe Coelho nu va putea conta pe alţi doi jucătorii ce pot evolua în bandă: Carlos Mora şi Mihnea Rădulescu, de asemenea accidentaţi.

U” Cluj şi Universitatea Craiova se întâlnesc luni, de la ora 19:00, în etapa cu numărul 18.