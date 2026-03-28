OFICIAL | Al-Okhdood a anunțat despărțirea de Marius Șumudică. Mesajul clubului + cine e înlocuitorul său

Al-Okhdood a a anunțat astăzi, 28 martie, că Marius Șumudică nu mai este antrenorul echipei din Arabia Saudită. Vestea dată de penultima clasată din Saudi Pro League a venit la 10 zile distanță după ce tehnicianul de 55 de ani a declarat că înțelegerea sa alături de club a ajuns la final.

Marius Șumudică a rămas acum câteva zile fără angajament după despărțirea de Al-Okhdood, iar la câteva zile după anunțul antrenorului român a venit și postarea oficială a clubului. Formația care se află la nouă puncte distanță de salvarea de la retrogradare a transmis de asemenea și numele înlocuitorului lui “Șumi”, și anume Fathi Al-Jabal.

Mesajul prin care Al-Okhdood s-a despărțit de Șumudică + Cine este Fathi Al-Jabal

În seara zilei de sâmbătă, formația saudită a publicat un mesaj sec și scurt pe rețelele sociale: “Al-Okhdood își încheie relația contractuală cu Marius Șumudică prin acord reciproc“.



La câteva minute distanță a apărut și numele înlocuitorului fostului tehnician de la Rapid, cel care de asemenea va avea obiectivul de a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare. În mandatul său din Golf, Șumudică a înregistrat două victorii, două remize și 10 eșecuri, adâncind “prăpastia” dintre fostul său club și salvarea de la retrogradare. Cu opt etape înainte de final, Al-Okhdood e pe locul 17 și la nouă puncte de prima echipă aflată deasupra “liniei roșii”, Damac.