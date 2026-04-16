Marius Şumudică, ofertat de fosta echipă. Astăzi se decide revenirea

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 8:19

Marius Șumudică, după un meci / SPORT PICTURES

Chiar dacă părea că părea că perioada petrecută la Al-Okhdood o să-i închidă multe uşi în antrenorat, Marius Şumudică este pe cale să-şi găsească destul de repede un angajament.

De la Al-Okhdood, Şumudică a plecat destul de repede, după ce a întregistrat 10 eșecuri, două remize și două victorii, iar echipa a fost lăsată la retrogradare. Cât priveşte următoarea destinaţie? Marius Şumudică se află pe lista unei formaţii pe care a pregătit-o în trecutul, chiar în două rânduri, și unde a avut rezultate foarte bune. Este vorba despre Gaziantep FK, grupare care în prezent se află pe locul 11 în Superliga Turciei, cu 34 de puncte acumulate după 29 etape.

Angajamentul propus pentru Şumudică este unul scurt iniţial: un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă o stagiune.

Astăzi se va afla clar dacă antrenorul român va merge în Turcia, pentru că Gaziantep FK are programată o şedinţă unde se va tranşa clar situaţia antrenorului.

“După despărțirea de Burak Yılmaz de Gaziantep, varianta Marius Șumudică revine în actualitate. Conducerea plănuiește un contract care să acopere finalul sezonului, cu prelungire pentru un an. Se așteaptă ca decizia să se clarifice după întâlnirea de mâine (n.r. joi, 16 aprilie)”, au scris turcii.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct
Florentino Perez a luat decizia. Ce se întâmplă cu Arbeloa, după eliminarea din UEFA Champions League
Se prăbușește Red Bull Racing? Analiza lui Adrian Georgescu
Alvaro Arbeloa a făcut praf arbitrajul după Bayern – Real Madrid 4-3: „A distrus meciul”
S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală
Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”