Marius Şumudică, ofertat de fosta echipă. Astăzi se decide revenirea

Chiar dacă părea că părea că perioada petrecută la Al-Okhdood o să-i închidă multe uşi în antrenorat, Marius Şumudică este pe cale să-şi găsească destul de repede un angajament.

De la Al-Okhdood, Şumudică a plecat destul de repede, după ce a întregistrat 10 eșecuri, două remize și două victorii, iar echipa a fost lăsată la retrogradare. Cât priveşte următoarea destinaţie? Marius Şumudică se află pe lista unei formaţii pe care a pregătit-o în trecutul, chiar în două rânduri, și unde a avut rezultate foarte bune. Este vorba despre Gaziantep FK, grupare care în prezent se află pe locul 11 în Superliga Turciei, cu 34 de puncte acumulate după 29 etape.

Angajamentul propus pentru Şumudică este unul scurt iniţial: un contract până la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă o stagiune.

Astăzi se va afla clar dacă antrenorul român va merge în Turcia, pentru că Gaziantep FK are programată o şedinţă unde se va tranşa clar situaţia antrenorului.

“După despărțirea de Burak Yılmaz de Gaziantep, varianta Marius Șumudică revine în actualitate. Conducerea plănuiește un contract care să acopere finalul sezonului, cu prelungire pentru un an. Se așteaptă ca decizia să se clarifice după întâlnirea de mâine (n.r. joi, 16 aprilie)”, au scris turcii.