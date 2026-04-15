“Te-ai întoarce la Rapid?” Răspunsul ferm dat de Marius Şumudică, după anunţul posibilei plecări a lui Costel Gâlcă

Marius Şumudică a oferit declaraţii despre o posibilă revenire la Rapid. Antrenorul a vorbit despre acest scenariu în condiţiile în care Costel Gâlcă are viitorul incert pe banca giuleştenilor.
Rapid traversează o perioadă delicată, fiind fără victorie în play-off de trei etape. Giuleştenii au ajuns la şapte puncte distanţă de primul loc, ocupat de U Cluj.
Marius Şumudică a declarat că nu se pune problema să revină la Rapid. El a subliniat că îi susţine în continuare pe giuleşteni, sperând ca echipa de sub Grant să-şi atingă obiectivul, anume calificara în cupele europene.
“Nu se pune problema presiunii domnului Șucu. Eu cât am fost antrenor la Rapid, domnul Șucu n-a făcut niciun fel de presiune nici măcar 1% pe Marius Șumudică. Victor Angelescu n-a făcut niciun fel de presiune, n-am avut niciun fel de problemă, niciodată n-au venit să-mi spună cine să joace sau cum să joace. Din punctul ăsta de vedere sunt doi oameni de admirat. Nu s-a pus problema să se implice sau ceva de genul ăsta.
Aveam un obiectiv clar. Nu mi l-am realizat, am făcut pasul în spate. Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.
De asemenea, Marius Şumudică nu şi-a putut explica ce s-a întâmplat la Rapid, în acest sezon. Cel care i-a antrenat pe giuleşteni în sezonul trecut a subliniat că la echipa de sub Grant, s-au creat toate condiţiile, în acest sezon.
“Este încă un sezon pierdut în condițiile în care Rapidul, anul ăsta, a avut absolut tot. Rapid a avut absolut toate ingredientele și aici plec de la FCSB. FCSB n-a făcut parte din play-off, una la mână. În al doilea rând, s-au adus jucători, din punctul meu de vedere, peste ceea ce au fost aduși anul trecut când eu eram antrenor. Nu au existat conflictele interne care au fost anul trecut. Domnul Sandu nu mai face parte din organigrama clubului. Am înțeles că și domnul Carciug nu mai face parte.
Practic, în momentul de față, nu există decât două voci, mă refer la Victor Angelescu și la domnul Șucu. Rapidul a avut absolut tot. Nu mai pun și faptul că s-a întors Bocciu un peluză, ceea ce a însemnat enorm. Nu știu ce lipsește, nu pot să-mi dau seama și nici nu vreau să dezvolt foarte mult subiectul, fiindcă ar însemna să ajungem iar la paralele…“, a mai spus Marius Şumudică.
