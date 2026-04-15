“Te-ai întoarce la Rapid?” Răspunsul ferm dat de Marius Şumudică, după anunţul posibilei plecări a lui Costel Gâlcă

Marius Şumudică a oferit declaraţii despre o posibilă revenire la Rapid. Antrenorul a vorbit despre acest scenariu în condiţiile în care Costel Gâlcă are viitorul incert pe banca giuleştenilor.

Rapid traversează o perioadă delicată, fiind fără victorie în play-off de trei etape. Giuleştenii au ajuns la şapte puncte distanţă de primul loc, ocupat de U Cluj.

Marius Şumudică, anunţ despre posibila revenire la Rapid

Marius Şumudică a declarat că nu se pune problema să revină la Rapid. El a subliniat că îi susţine în continuare pe giuleşteni, sperând ca echipa de sub Grant să-şi atingă obiectivul, anume calificara în cupele europene.

“Nu se pune problema presiunii domnului Șucu. Eu cât am fost antrenor la Rapid, domnul Șucu n-a făcut niciun fel de presiune nici măcar 1% pe Marius Șumudică. Victor Angelescu n-a făcut niciun fel de presiune, n-am avut niciun fel de problemă, niciodată n-au venit să-mi spună cine să joace sau cum să joace. Din punctul ăsta de vedere sunt doi oameni de admirat. Nu s-a pus problema să se implice sau ceva de genul ăsta.

Aveam un obiectiv clar. Nu mi l-am realizat, am făcut pasul în spate. Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.