Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei. Omagiu pentru fostul antrenor - Antena Sport

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Oficialii din Ghencea au afișat un mesaj special pentru fostul antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ienei s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în ultimii ani. Fostul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare sâmbătă, în Oradea.

Mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, după moartea lui Emeric Ienei

„Legendele nu mor niciodată”, este mesajul afișat pe stadionul din Ghencea, în ziua în care Emeric Ienei a decedat. Fostul antrenor a scris istorie alături de Steaua, pe care a condus-o la succesul din 1986, din Cupa Campionilor Europeni.

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.