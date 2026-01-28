Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit - Antena Sport

Închide meniul
Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit

Dan Roșu Publicat: 28 ianuarie 2026, 13:53

Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit

Ultraşi AEK, în timpul unui meci - Profimedia Images

Accidentul tragic din România, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, i-a făcut pe ultraşii lui AEK să uite de marea rivalitate dintre cele două cluburi.

Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.

Mesajul ultraşilor lui AEK după tragedia din România

În momentul în care suporterii lui AEK au auzit de tragedia din judeţul Timiş, aceştia au ţinut să fie aproape de rivalii cu care s-au luptat pentru supremaţie de-a lungul timpului.

R21, cea mai importantă şi veche facţiune de ultraşi a lui AEK, ce a luat viaţă în 1982, a postat un banner pe străzile din Atena. “Rest în peace”, a fost mesajul acestora. Mai mult, o scrisoare de adio a fost lăsată lângă stadionul lui PAOK.

Fanii lui PAOK, întâlnire cu suporterii lui Poli Timișoara

De la aflarea veștii, galeriile mai multor echipe din România au luat atitudine și au decis să doneze sânge sau să strângă bani pentru victimele accidentului. Totuși, grecii au decis să nu primească bani și să se ocupe ei de obținerea fondurilor pentru a-și ajuta compatrioții.

Mesajul pe care fanii lui PAOK l-au transmis unei galerii a lui Poli Timișoara a fost acela de a păstra banii donați și a-i folosi pentru propria comunitate din România, un gest demn de respect al elenilor. Sute de suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au rămas la Spitalul Universitar din Timișoara pentru a fi alături de supraviețuitori și s-au dus inclusiv la locul accidentului pentru a lăsa steaguri și fulare.

“În primul rând, vrem să vă mulțumim tuturor pentru mobilizarea incredibilă, pentru toate donațiile făcute și pentru toate mesajele pe care le-ați trimis, interesându-vă de situație și de starea răniților. Ați arătat din nou că unitatea noastră e fantastică atunci când apar momente grele.

În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical, dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit.

Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil. Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor.

Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața“, au transmis suporterii timișoreni.

