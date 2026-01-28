Mesajul celor mai vechi ultraşi ai lui AEK după tragedia din România, în care 7 fani ai rivalei PAOK au murit - Antena Sport

Accidentul tragic din România, în urma căruia 7 fani ai lui PAOK şi-au pierdut viaţa, i-a făcut pe ultraşii lui AEK să uite de marea rivalitate dintre cele două cluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.

Mesajul ultraşilor lui AEK după tragedia din România

În momentul în care suporterii lui AEK au auzit de tragedia din judeţul Timiş, aceştia au ţinut să fie aproape de rivalii cu care s-au luptat pentru supremaţie de-a lungul timpului.

R21, cea mai importantă şi veche facţiune de ultraşi a lui AEK, ce a luat viaţă în 1982, a postat un banner pe străzile din Atena. “Rest în peace”, a fost mesajul acestora. Mai mult, o scrisoare de adio a fost lăsată lângă stadionul lui PAOK.

Les R21 rendent hommage au tragique accident des supporters du PAOK 🖤 pic.twitter.com/f4U5F0P7Ea

— AEK Athènes France (@AEK_France) January 27, 2026