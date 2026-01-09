Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii - Antena Sport

Închide meniul
Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 18:31

Meteorologii dau veşti proaste echipelor din România, iar Universitatea Craiova a decis să nu mai revină în ţară şi să-şi continue perioada de pregătire tot în Antalya. Măsura vine după ce în România a fost anunţată vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi sub normalul perioadei în săptămâna 12-19 ianuarie, la nivel național.

“Existând riscul de a nu ne putea antrena din cauza condițiilor meteo nefavorabile anunțate la Craiova săptămâna viitoare, s-a decis prelungirea perioadei de cantonament din Antalya. Astfel, Știința va rămâne în Turcia până vineri, 16 ianuarie, pentru a putea continua pregătirile în cele mai bune condiții”, au anunţat oficialii de la Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova, „campioana de iarnă” din Superliga, au disputat deja un meci amical în Antalya, cu Konyaspor, şi va mai juca un amical, pe 10 ianuarie, cu VfB Stuttgart 2.

Cantonamentul oltenilor este la resortul Regnum Carya din Belek, un hotel de cinci stele care este faimos pentru că a găzduit Summit-ul G20 din 2015 la care au fost prezente personalități importante din lumea politică, precum Barak Obama, Vladimir Putin sau Angela Merkel. Echipa este însoţită în cantonament şi de patronul Mihai Rotaru.

