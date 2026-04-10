“Mi-a fost jenă!” Gigi Becali, despre momentul când Mircea Lucescu a fost aproape de a semna cu FCSB: “Poate ar fi venit”

Gigi Becali a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României a încetat din viaţă marţi seară, la vârsta de 80 de ani.
Prezent la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare a lui “Il Luce”, Gigi Becali a vorbit despre momentul când a fost la un pas de a-l aduce pe Mircea Lucescu la FCSB, în urmă cu câţiva ani.
Lui Gigi Becali i-a fost jenă să îi propună lui Mircea Lucescu să vină la FCSB: “O graniţă a bunului simţ”
“A fost un moment când… poate că ar fi venit, dar mi-a fost jenă să îi propun. De ce mi-a fost jenă? Mă tot gândeam la bani. Ce să îi propui lui Lucescu? Eram într-o situaţie în care nu eram sigur că o scot. Dacă eşti sigur că o scoţi şi iei bani de la UEFA, îi dai. Dar am fost la un moment să îi propun. O graniţă a bunului simţ”, a declarat Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu.
Becali a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu şi a apreciat discuţiile pe care le-a avut cu acesta de-a lungul timpului. De asemenea, patronul FCSB-ului a fost impresionat de modul în care “Il Luce” a fost omagiat în toată lumea după moartea sa.
“Eu ştiam. Am mai vorbit şi cu doctorii de la Spitalul Universitar şi ştiam. Acum, normal… E tristeţe când moare orice om. Cel mai mult e familia. Noi spunem condoleanţe, Dumnezeu să îl ierte. A pierdut fotbalul, e adevărat.
Problema acum ştiţi care este? Aţi văzut cum au fost toate televizoarele lumii şi ale Europei? Lucescu, Lucescu, Lucescu. Toată lumea a vorbit despre el la superlativ. Eu l-am cunoscut, am stat cu el două ore, am rămas mască. Am stat două ore şi în două ore am rămas mască, vorbea cultură. Era un super om, bun.
Dacă eşti om bun, toată lumea vorbeşte de bine, te laudă. Lasă succesele, eu nu vorbesc de succese. Nu se mai naşte nimeni ca el. Dar el era om bun. Aţi văzut cum s-au oprit? Comemorare peste tot. Dar acum e momentul pe care nimeni nu l-a spus şi îl spun eu acum”, a mai spus Gigi Becali.
- Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: „Legendă, nu-l vom uita niciodată”
- Răzvan Lucescu nu şi-a putut stăpâni emoţiile în timpul discursului din Biserică: “A fost impresionant”
- Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
- Florin Răducioiu, mesaj sfâşietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: “Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta”
