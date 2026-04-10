“Mi-a fost jenă!” Gigi Becali, despre momentul când Mircea Lucescu a fost aproape de a semna cu FCSB: “Poate ar fi venit”

Gigi Becali a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României a încetat din viaţă marţi seară, la vârsta de 80 de ani.

Prezent la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare a lui “Il Luce”, Gigi Becali a vorbit despre momentul când a fost la un pas de a-l aduce pe Mircea Lucescu la FCSB, în urmă cu câţiva ani.

Lui Gigi Becali i-a fost jenă să îi propună lui Mircea Lucescu să vină la FCSB: “O graniţă a bunului simţ”

“A fost un moment când… poate că ar fi venit, dar mi-a fost jenă să îi propun. De ce mi-a fost jenă? Mă tot gândeam la bani. Ce să îi propui lui Lucescu? Eram într-o situaţie în care nu eram sigur că o scot. Dacă eşti sigur că o scoţi şi iei bani de la UEFA, îi dai. Dar am fost la un moment să îi propun. O graniţă a bunului simţ”, a declarat Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Becali a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu şi a apreciat discuţiile pe care le-a avut cu acesta de-a lungul timpului. De asemenea, patronul FCSB-ului a fost impresionat de modul în care “Il Luce” a fost omagiat în toată lumea după moartea sa.

“Eu ştiam. Am mai vorbit şi cu doctorii de la Spitalul Universitar şi ştiam. Acum, normal… E tristeţe când moare orice om. Cel mai mult e familia. Noi spunem condoleanţe, Dumnezeu să îl ierte. A pierdut fotbalul, e adevărat.