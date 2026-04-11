Mihai Stoica, aniversare specială de Paște: „Schitul Darvari este a doua mea casă”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, va avea parte de o zi de naștere cu totul aparte în acest an. Oficialul campioanei împlinește 61 de ani chiar în ziua de Paște, pe 12 aprilie.

Stoica a dezvăluit că va merge direct la Schitul Darvari după meciul echipei și își va petrece acolo atât noaptea de Înviere, cât și aniversarea.

„Fac Paștele la Schitul Darvari. Avem meciul de la 20:00 și de acolo o să merg direct la Schit. Am stat mereu la slujbă. Revelionul l-am făcut acolo, am fost și plecat, dar nu se va mai întâmpla să nu fiu de Revelion. Acolo este a doua mea casă”, a declarat Stoica, conform Fanatik.ro. Oficialul FCSB spune că va marca momentul împlinirii vârstei de 61 de ani într-un mod liniștit, departe de agitația obișnuită: „O să îmi sărbătoresc ziua de naștere, 61 de ani, în noaptea respectivă. În duminica Paștelui îmi aniversez ziua de naștere și o să o fac fix acolo.”

Cunoscut pentru stilul său direct, Mihai Stoica a mărturisit că evită apelurile telefonice și mesajele în masă: „Nu îmi plac chestiile astea. Sunt ciudat că nu prea vorbesc la telefon. Blochez oamenii care trimit chestii, video la toată lista: «Poftă bună la cafeluță». Block, block, block… Știi ce înseamnă să nu îți sune telefonul niciodată? Este excepțional.”

Managerul a explicat că preferă comunicarea prin mesaje și că are un program strict: „I-am învățat pe toți să scrie. După ora 21:00, telefonul închis. Când jucăm, na… trebuie să îl am la mine. E pentru totdeauna asta.”