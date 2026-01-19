Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!

Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:30

Comentarii
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!

Mulţi fani se întreabă dacă Steaua ajunge să joace în Liga 1. Răspunsul este la Radu Miruţă, ministrul Apărării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a căpătat acest rol, iar subietul fierbinte al disputei FCSB-Steaua a ajuns şi pe lista lui. Principala întrebare care îi este pusă lui Miruţă este lagată de dreptul Stelei de a promova în Liga 1.

“Vă spun așa, ca o glumă, la cât de multe mesaje primesc despre ce se întâmplă la Steaua, daca aș judeca doar după parametrul acesta, aș zice că e cea mai mare problemă a Ministerului Apărării.

Îmi dau seama că e foarte multă pasiune la mijloc… și e un lucru bun. Faptul că oamenii sunt interesați de un subiect, chiar dacă nu e militar, ci sportiv, e un lucru bun pentru cei care sunt preocupați să vină în întâmpinare”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Dacă a luat o decizie în acest sens, Radu Miruţă spune că încă nu a analizat toate datele.

Reclamă
Reclamă

„Se aud împrejurul meu și variante de «da», și variante de «nu», dar eu nu am apucat să-mi aplic propria judecată peste context. Înțeleg că sunt multe opinii diferite. Unii vor ceva, unii vor diametral opus. Eu vreau să mă uit fără aceste sentimente, tehnic, să văd cum arată datele pe acest subiect, după care să aplic o decizie.

Nu am avut, deocamdată, disponibilitatea de a procesa toate aceste date, dar sunt foarte preocupat și încerc să rezolv asta cât de repede se poate. Aș zice chiar în săptămânile următoare”, a mai spus Radu Miruță.

 

Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
17:24
Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
17:11
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:29
Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”
16:18
Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”