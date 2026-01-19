Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1! - Antena Sport

Mulţi fani se întreabă dacă Steaua ajunge să joace în Liga 1. Răspunsul este la Radu Miruţă, ministrul Apărării.

După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a căpătat acest rol, iar subietul fierbinte al disputei FCSB-Steaua a ajuns şi pe lista lui. Principala întrebare care îi este pusă lui Miruţă este lagată de dreptul Stelei de a promova în Liga 1.

“Vă spun așa, ca o glumă, la cât de multe mesaje primesc despre ce se întâmplă la Steaua, daca aș judeca doar după parametrul acesta, aș zice că e cea mai mare problemă a Ministerului Apărării.

Îmi dau seama că e foarte multă pasiune la mijloc… și e un lucru bun. Faptul că oamenii sunt interesați de un subiect, chiar dacă nu e militar, ci sportiv, e un lucru bun pentru cei care sunt preocupați să vină în întâmpinare”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.

Dacă a luat o decizie în acest sens, Radu Miruţă spune că încă nu a analizat toate datele.