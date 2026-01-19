Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1! - Antena Sport

Mulţi fani se întreabă dacă Steaua ajunge să joace în Liga 1. Răspunsul este la Radu Miruţă, ministrul Apărării.
După ce Ionuț Moșteanu a părăsit postul de ministru, Miruță a căpătat acest rol, iar subietul fierbinte al disputei FCSB-Steaua a ajuns şi pe lista lui. Principala întrebare care îi este pusă lui Miruţă este lagată de dreptul Stelei de a promova în Liga 1.
“Vă spun așa, ca o glumă, la cât de multe mesaje primesc despre ce se întâmplă la Steaua, daca aș judeca doar după parametrul acesta, aș zice că e cea mai mare problemă a Ministerului Apărării.
Îmi dau seama că e foarte multă pasiune la mijloc… și e un lucru bun. Faptul că oamenii sunt interesați de un subiect, chiar dacă nu e militar, ci sportiv, e un lucru bun pentru cei care sunt preocupați să vină în întâmpinare”, a declarat Radu Miruță, la Digi24.
Dacă a luat o decizie în acest sens, Radu Miruţă spune că încă nu a analizat toate datele.
„Se aud împrejurul meu și variante de «da», și variante de «nu», dar eu nu am apucat să-mi aplic propria judecată peste context. Înțeleg că sunt multe opinii diferite. Unii vor ceva, unii vor diametral opus. Eu vreau să mă uit fără aceste sentimente, tehnic, să văd cum arată datele pe acest subiect, după care să aplic o decizie.
Nu am avut, deocamdată, disponibilitatea de a procesa toate aceste date, dar sunt foarte preocupat și încerc să rezolv asta cât de repede se poate. Aș zice chiar în săptămânile următoare”, a mai spus Radu Miruță.
