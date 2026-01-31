Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori: "Nu vă faceţi griji" - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate, după ce în ultima perioadă a fost internat de două ori. Selecţionerul în vârstă de 80 de ani a dat asigurări că acum se simte bine.
Mircea Lucescu s-a confruntat cu o răceală puternică la finalul lui 2025, în preajma Sărbătorilor. La momentul respectiv, el s-a internat la un spital din Bucureşti.
Mircea Lucescu, nou anunţ despre starea de sănătate după ce a fost internat de două ori
Ulterior, la scurt timp după externare, problemele medicale i-au dat din nou bătăi de cap lui Mircea Lucescu, care a ajuns din nou în spital.
“Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, spunea selecţionerul, la momentul respectiv, conform golazo.ro.
Acum, Mircea Lucescu a dezvăluit că se simte bine şi se află acasă, după ce a fost externat din spital. Selecţionerul a transmis că nu ar trebui să-şi facă nimeni griji în privinţa stării sale de sănătate.
“Știu despre ce vreți să mă întrebați. Da, mă simt bine acum, sunt acasă. Este totul în regulă, nu trebuie să vă faceți griji”, a declarat Mircea Lucescu, conform digisport.ro.
Mircea Lucescu se pregăteşte de duelul României cu Turcia, din semifinalele barajului pentru World Cup 2026. Partida “de foc” de la Istanbul se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beşiktaş.
