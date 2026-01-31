Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo: "Suferim, atât e deficitul" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că echipa are un deficit de peste patru milioane de euro, însă este o sumă pe care investitorii şi-au asumat-o.

Nicolescu a subliniat că toţi cei care se implică cu bani la Dinamo ştiu de deficitul clubului, astfel că sunt conştienţi şi de faptul că trebuie să investească în continuare.

Andrei Nicolescu, detalii despre problemele cu care se confruntă Dinamo

Andrei Nicolescu a mai declarat că Dinamo nu este încă în profit, după rezultatele excelente înregistrate în ultimele două sezoane. Oficialul “câinilor” a mai declarat că echipa suferă şi la alte capitole, din cauza infrastructurii din Bucureşti.

“(Aţi trecut pe profit?) Nu, nu. E un deficit şi anul acesta de peste patru milioane, patru milioane jumate. Dar e un deficit asumat de acţionari, adică e o chestiune făcută publică de la început, toţi acţionarii au ştiu că avem nevoie de un capital de lucru care să vină peste ceea ce poate să producă Dinamo.

În paralel cu dezvoltarea clubului Dinamo, şi sportivă, şi administrativă, pentru a avea mai multe surse de venit, trebuie să se vină cu nişte sume care să acopere acest deficit.