Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT - Antena Sport

România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, pe 26 martie, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins.
Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel cu San Marino, încheiat cu victoria tricolorilor cu 7-1. FRF a sperat să rămână cu o pedeapsă de doar o partidă, dar nu a fost cazul.
Denis Drăguş ratează barajul cu Turcia
“Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins.
Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, se arată în postarea de pe contul de Facebook Echipa naţională de fotbal a României.
Dacă România va trece de Turcia și va ajunge în finala play-off-ului pentru World Cup 2026, atunci Drăguș va putea fi folosit în duelul contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.
Denis Drăguş: “Sper să se judece corect”
“Sper să se judece corect, am văzut că s-a făcut apel. Sper să se analizeze bine faza şi să pot să joc pentru că se vede clar. Ok, e imprudenţă, dar nu e niciun moment vorba de intenţie şi sper că se va lua în calcul asta.
Cu siguranţă, altfel nu ne mai prezentăm. Putem bate şi echipe mari. Au o echipă foarte puternică, dar aşa cum a fost cu Elveţia, cu Ucraina, cu Austria… eu cred că putem să ne calificăm.
Ei sunt un pic… e normal să fie. Pleacă favoriţi, joacă acasă, sunt încrezători, dar nu cred că le va fi uşor. Mă bucur dacă ei cred că sunt deja calificaţi. O să vedem după meci”, declara Denis Drăguş, cu 3 săptămâni în urmă.
