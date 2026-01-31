Anunţul oficial: pierdere uriaşă pentru România, pentru barajul cu Turcia. Jucătorul care e OUT - Antena Sport

România va disputa semifinala barajului pentru World Cup 2026 cu Turcia, pe 26 martie, fără Denis Drăguş. Federaţia Română de Fotbal a anunţat că apelul depus la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării a fost respins.

Drăguş a fost eliminat în duelul din Bosnia şi a fost suspendat pentru două meciuri, primul fiind cel cu San Marino, încheiat cu victoria tricolorilor cu 7-1. FRF a sperat să rămână cu o pedeapsă de doar o partidă, dar nu a fost cazul.

Denis Drăguş ratează barajul cu Turcia

“Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins.

Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia – România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, se arată în postarea de pe contul de Facebook Echipa naţională de fotbal a României.