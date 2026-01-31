Ce surpriză: ajuns la 35 de ani, Ciro Immobile s-a înţeles cu Paris FC - Antena Sport

Paris FC a găsit în sfârşit atacantul de care avea nevoie, întrucât Ciro Immobile, în vârstă de 35 de ani, ar trebui să se alăture echipei nou-promovate din Paris în următoarele ore, informează lequipe.fr.

Conducerea clubului parizian ar fi ajuns deja la un acord cu clubul din Bologna, la care Ciro Immobile, sub contract până la sfârşitul sezonului, s-a alăturat vara trecută, venind de la Besiktas.

Ciro Immobile va semna cu Paris FC

Mai rămân încă câteva detalii de stabilit cu jucătorul, dar tranzacţia ar trebui să se încheie foarte repede, cu mult înainte de închiderea perioadei de transferuri, prevăzută pentru luni la ora 20:00, sub rezerva, totuşi, a vizitei medicale.

Chiar şi la 35 de ani, Immobile rămâne un jucător aparte în Europa. Campion european cu Nazionale (57 selecţii, 17 goluri) în 2021, Immobile a jucat la toate marile cluburi europene, printre care Juventus, Borussia Dortmund, Sevilla FC şi, mai ales, Lazio Roma, cu care deţine în continuare recordul pentru numărul de goluri marcate într-un sezon în Serie A (36 în 2019-2020).

Accidentat la coapsă la sosirea în Turcia, Immobile a lipsit două luni în acest sezon şi a jucat doar nouă meciuri. Cu Besiktas, Immobile a marcat 15 goluri în 30 de apariţii în campionatul turc.