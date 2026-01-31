Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers! Victorie în deplasare cu Washington Wizards - Antena Sport

Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, a învins în deplasare, cu scorul de 142-111, Washington Wizards, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), disputat vineri seara.

Luka Doncic, triple-double pentru Los Angeles Lakers

Doncic a încheiat partida de la Capital One Arena cu un total de 37 de puncte, 11 recuperări şi 13 pase decisive, semnând cu această ocazie a şaptea sa “triplă-dublă” din acest sezon.

Deandre Ayton a reuşit 28 de puncte pentru californieni, în timp ce vedeterul LeBron James a contribuit la rândul său cu 20 de puncte la succesul lui Lakers.

Tot vineri, sârbul Nikola Jokic şi-a făcut revenirea în forţă la Denver Nuggets, după o absenţă de 16 meciuri, provocată de o accidentare la genunchiul stâng.

Jokic, triplu câştigător al trofeului MVP, rezervat celui mai bun jucător al sezonului în NBA (2021, 2022, 2024), a înscris 31 de puncte şi a reuşit 13 recuperări în victoria obţinută pe propriul parchet de Nuggets, cu scorul de 122-109, în faţa lui Los Angeles Clippers.