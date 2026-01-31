Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: "Avem o mentalitate de învingători" - Antena Sport

Lewis Hamilton a oferit o primă reacţie, după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona. Pilotul de la Ferrari a dezvăluit că mentalitatea din cadrul echipei s-a schimbat în acest an, fiind foarte optimist în ceea ce priveşte sezonul acesta, care va începe în martie, în Australia.

Lewis Hamilton a înregistrat timpul de 1:16.348 în noul monopost Ferrari, SF-26. Britanicul s-a declarat încântat de săptămâna de teste din Barcelona, însă recunoaşte că echipa mai are lucruri de îmbunătăţit.

Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid cu Ferrari în testele din Barcelona

După săptămâna de teste din Barcelona, piloţii vor merge în Bahrain, unde se vor desfăşura testele oficiale de dinaintea sezonului, în perioada 11-13 şi 18-20 februarie. Prima cursă a sezonului va avea loc pe 8 martie, în Australia.

“A fost o săptămână foarte plăcută. Echipa a făcut schimbări în iarnă, pentru aceste teste. A fost un început neobişnuit de săptămână, pentru că a plouat. În sezonul trecut, prima dată când am pilotat pentru Ferrari a fost chiar la cursă. Sper să avem consistenţă, nu probleme…bineînţeles, sunt mereu şi lucruri mărunte, dar nu am avut momente rele. Au fost zile foarte solide, în care am înţeles echilibrul monopostul. E plăcut să îl pilotezi, dar mai avem de muncă, să ne îmbunătăţim. Dar fiecare e implicat, simt că fiecare are o mentalitate învingătoare.

Toţi suntem pozitivi, entuziasmaţi. Dar nu avem iluzii, ştim că trebuie să muncim în continuare, Mercedes a făcut o treabă bună, Red Bull la fel, deci nu ştim exact unde ne aflăm. Dar e o săptămână solidă, putem construi de aici. Mai avem de făcut anumiţi paşi, dezvoltarea va fi esenţială şi ne vom asigura că nu lăsăm nimic nerezolvat. Trebuie să fim la cel mai bun nivel, dar văd că toţi au o altă energie în acest an, ceea ce e grozav”, a declarat Lewis Hamilton, conform formula1.com.