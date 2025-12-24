Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: "Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține" - Antena Sport

Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Mircea Lucescu. Căpitanul naționalei României a vorbit pentru prima oară despre declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Cipru, din toamnă, când România a condus cu 2-0, dar tricolorii s-au întors acasă cu un singur punct.
La momentul respectiv, Mircea Lucescu i-a taxat pe Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. În ceea ce îl privește pe jucătorul de la Genoa, Lucescu a declarat atunci că perioada petrecută de el în Arabia Saudită l-a tras în jos.
Nicolae Stanciu nu a înțeles declarațiile lui Mircea Lucescu: “Am văzut în presă. Nu ne-a zis nimic în vestiar”
“Stanciu trebuie să revină. Arabia Saudită l-a dat mult în spate, randamentul lui a scăzut. Nu întâmplător n-a mai dat o pasă de gol sau un gol din momentul în care a început Liga Națiunilor și până acum Eu îl aștept, sper să-l ridice campionatul Italiei”, spunea Mircea Lucescu, după meciul cu Cipru, încheiat la egalitate, scor 2-2.
Nicolae Stanciu nu a fost însă de acord cu spusele selecționerului și spune că a aflat din presă aceste lucruri, deoarece Mircea Lucescu nu le-a spus lui și lui Răzvan Marin nimic legat de asta după meciul din Cipru.
De asemenea, Stanciu nu înțelege de ce perioada petrecută în Arabia Saudită ar trebui să reprezinte o problemă, în condițiile în care a jucat la EURO 2024 din postura de jucător al celor de la Damac, la fel și în campania din Nations League, din toamna anului 2024:
“Declarația asta am văzut-o și eu în presă. După meci, nici mie, nici lui Răzvan, nu ne-a zis nimic în vestiar sau după aceea că noi am fi vinovați. Dar eu mi-am asumat mereu eșecurile și am luat culpa asupra mea când echipa a pierdut, pentru că așa mi se pare normal. Așa simt.
Cât despre restul, la EURO 2024 m-am dus din Arabia, tot din Arabia am venit și în Liga Națiunilor, când am câștigat șase meciuri din șase și atunci nu mai erau probleme, așa că nu văd de ce m-ar fi tras în spate Arabia. Nu cred că ține chestia asta”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit gsp.ro.
