Nicolae Stanciu, răspuns tăios pentru Mircea Lucescu: "Atunci nu erau probleme. Nu cred că ține" - Antena Sport

Nicolae Stanciu i-a răspuns lui Mircea Lucescu. Căpitanul naționalei României a vorbit pentru prima oară despre declarațiile selecționerului de la finalul meciului cu Cipru, din toamnă, când România a condus cu 2-0, dar tricolorii s-au întors acasă cu un singur punct.

La momentul respectiv, Mircea Lucescu i-a taxat pe Răzvan Marin și Nicolae Stanciu. În ceea ce îl privește pe jucătorul de la Genoa, Lucescu a declarat atunci că perioada petrecută de el în Arabia Saudită l-a tras în jos.

Nicolae Stanciu nu a înțeles declarațiile lui Mircea Lucescu: “Am văzut în presă. Nu ne-a zis nimic în vestiar”

“Stanciu trebuie să revină. Arabia Saudită l-a dat mult în spate, randamentul lui a scăzut. Nu întâmplător n-a mai dat o pasă de gol sau un gol din momentul în care a început Liga Națiunilor și până acum Eu îl aștept, sper să-l ridice campionatul Italiei”, spunea Mircea Lucescu, după meciul cu Cipru, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Nicolae Stanciu nu a fost însă de acord cu spusele selecționerului și spune că a aflat din presă aceste lucruri, deoarece Mircea Lucescu nu le-a spus lui și lui Răzvan Marin nimic legat de asta după meciul din Cipru.

De asemenea, Stanciu nu înțelege de ce perioada petrecută în Arabia Saudită ar trebui să reprezinte o problemă, în condițiile în care a jucat la EURO 2024 din postura de jucător al celor de la Damac, la fel și în campania din Nations League, din toamna anului 2024: