Soluții pentru Radu Drăgușin! Două cluburi din Premier League, interesate de stoperul român - Antena Sport

Revenit pe gazon după aproape 11 luni, Radu Drăgușin ia în calcul varianta plecării de la Tottenham, cel puțin pentru a doua parte a acestui sezon, neavând certitudinea că va putea aduna partide în picioare până la finalul acestei stagiuni.
De fotbalistul român s-au interesat două formații din Premier League, însă acesta nu exclude nici varianta unei reveniri în Italia, acolo unde s-a făcut cunoscut.
Radu Drăgușin, pe radarul unor echipe importante din Anglia
Evaluat în prezent de cei de la Transfermarkt la 22 de milioane de euro, Radu Drăgușin rămâne un jucător interesant pentru echipele din Italia, dar chiar și pentru cele din Premier League.
Agentul acestuia a vorbit despre varianta unui împrumut pentru a aduna mai multe minute, stoperul având dorința de a prinde lotul naționalei României pentru partida cu Turcia, din barajul pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Dacă zilele acestea se vorbea despre ideea unei reveniri în Italia, cei de la tuttojuve.com anunță că două cluburi din Anglia s-au înscris în lupta pentru transferul său: Nottingham Forest și Crystal Palace.
Ambele ar fi variante excelente pentru român, dar rămâne de văzut dacă există vreo formație care îi poate garanta un număr ridicat de jocuri, pentru a-și putea intra în ritm.
‼️Situazione di Radu #Dragusin sempre da monitorare. In Italia ci sono #Inter, #Milan, #Napoli e #Roma, in Premier hanno chiesto informazioni #CrystalPalace e #Nottingham.
✅ #Juve può essere interessata solo a fronte di una cessione nello stesso ruolo.
💰 Può partire, come… https://t.co/Dy2p1pkZW9
— Mirko Di Natale (@_Morik92_) December 29, 2025
