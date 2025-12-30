Cristi Chivu, printre "oamenii anului". Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia - Antena Sport

Cristi Chivu a avut un 2025 bun, în care a reușit în primă fază să o salveze pe Parma de la retrogradare, după care să termine anul cu Inter pe primul loc în Serie A. În urma realizărilor sale de pe parcursul ultimelor luni, antrenorul român a intrat în vizorul emblematicului Gianfranco Zola, care l-a inclus într-o categorie interesantă.

Fostul mijlocaș de profil ofensiv, trecut pe la Chelsea, Napoli sau Parma, a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport, în care și-a expus atât așteptările pentru a doua jumătate a sezonului din Serie A, cât și concluziile la final de 2025. Zola nu s-a ferit să vorbească în termeni laudativi despre Interul lui Chivu, deși se bate la titlu cu formația alături de care a cucerit titlul în Serie A în 1990.

Cristi Chivu și Inter, remarcați de Gianfranco Zola

În viziunea fostului internațional italian, “nerazzurrii” sunt cei mai puternici, deși în mod evident își dorește să o vadă pe Napoli triumfând pentru al doilea sezon consecutiv.

“Cea mai puternică echipă, chiar și cu o mică diferență, este Inter Milano, dar eu sunt un romantic și voi spune Napoli pentru tot ceea ce reprezintă echipa în cariera mea. Bunicul meu s-a născut acolo și am primit mult de la oraș“, a spus Zola, potrivit gazzetta.it.

În continuare, câștigătorul de Cupa UEFA (cu Parma, în 1995), a fost întrebat cine s-ar putea încadra pe lista “oamenilor anului”, iar Cristi Chivu și-a făcut și el loc în enumerația sa. Zola l-a inclus și pe Giuseppe Marotta, președintele de la Inter.