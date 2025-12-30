Închide meniul
Cristi Chivu, printre "oamenii anului". Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia

Cristi Chivu, printre “oamenii anului”. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 13:44

Cristi Chivu, printre oamenii anului. Antrenorul lui Inter a surprins o legendă din Italia

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a avut un 2025 bun, în care a reușit în primă fază să o salveze pe Parma de la retrogradare, după care să termine anul cu Inter pe primul loc în Serie A. În urma realizărilor sale de pe parcursul ultimelor luni, antrenorul român a intrat în vizorul emblematicului Gianfranco Zola, care l-a inclus într-o categorie interesantă.

Fostul mijlocaș de profil ofensiv, trecut pe la Chelsea, Napoli sau Parma, a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport, în care și-a expus atât așteptările pentru a doua jumătate a sezonului din Serie A, cât și concluziile la final de 2025. Zola nu s-a ferit să vorbească în termeni laudativi despre Interul lui Chivu, deși se bate la titlu cu formația alături de care a cucerit titlul în Serie A în 1990.

Cristi Chivu și Inter, remarcați de Gianfranco Zola

În viziunea fostului internațional italian, “nerazzurrii” sunt cei mai puternici, deși în mod evident își dorește să o vadă pe Napoli triumfând pentru al doilea sezon consecutiv.

Cea mai puternică echipă, chiar și cu o mică diferență, este Inter Milano, dar eu sunt un romantic și voi spune Napoli pentru tot ceea ce reprezintă echipa în cariera mea. Bunicul meu s-a născut acolo și am primit mult de la oraș“, a spus Zola, potrivit gazzetta.it.

În continuare, câștigătorul de Cupa UEFA (cu Parma, în 1995), a fost întrebat cine s-ar putea încadra pe lista “oamenilor anului”, iar Cristi Chivu și-a făcut și el loc în enumerația sa. Zola l-a inclus și pe Giuseppe Marotta, președintele de la Inter.

Cine sunt oamenii anului? Aș putea spune Antonio Conte, dar nu trebuie uitat De Laurentiis. Aș putea spune și Beppe Marotta, care a demonstrat că este numărul 1, și să nu-l uităm pe Cristian Chivu – aceasta a fost o alegere a președintelui nerazzurrilor care m-a surprins“.

La final de 2025, Cristi Chivu se află pe primul loc în Serie A cu Inter, primele cinci echipe (următoarele sunt AC Milan, Napoli, AS Roma și Juventus) fiind separate de doar patru puncte.

