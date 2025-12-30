Horațiu Moldovan nu duce lipsă de oferte. Unde poate ajunge după ce a ratat transferul în Italia - Antena Sport

Horațiu Moldovan încearcă din răsputeri să își găsească o echipă unde să evolueze constant, în condițiile în care la Real Oviedo a bifat un singur meci din vară încoace. După ce a ratat șansa de a fi împrumutat la Spezia, în Serie B, goalkeeper-ul de 27 de ani ar fi primit o nouă ofertă, mai exact din Belgia.

Moldovan se află într-o situație dificilă a carierei sale. Deși este legitimat la Atletico Madrid, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, românul nu a putut să își facă loc în trupa lui Diego Simeone, motiv pentru care echipa a ales să îl cedeze sub formă de împrumut sezonul trecut la Sassuolo, iar în această stagiune la Real Oviedo.

Moldovan, dorit în Belgia și Polonia

În Serie B, fostul portar de la Rapid a fost om de bază, dar la nou-promovata din La Liga a bifat un singur meci, în Cupa Regelui, motiv pentru care a rupt înțelegerea pe care o avea. Inițial, s-a pus problema ca Moldovan să ajungă din nou în eșalonul secund din Italia, la Spezia, dar mutarea a picat după ce contractul final oferit jucătorului n-a mai fost acceptat.

Cu toate acestea, Moldovan nu duce lipsă de oferte, iar recent un club din Belgia a înaintat o ofertă pentru goalkeeper-ul de 27 de ani, potrivit gsp.ro. Sursele publicației citate anterior sunt extrem de optimiste, iar speranțele sunt ca până pe 5 ianuarie afacerea să se finalizeze.

Pe lângă interesul din Belgia, Moldovan este dorit și în Polonia, însă transferul în Ekstraklasa reprezintă momentan o variantă de rezervă pentru portarul legitimat la Atletico Madrid. În cazul în care mutarea sa în vest nu s-ar concretiza, atunci goalkeeper-ul ar lua în considerare să ajungă și în Polonia.