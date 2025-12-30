Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani - Antena Sport

Jaqueline Cristian a avut un an 2025 de excepție, reușind să încheie anul din postura de cea mai bine clasată jucătoare a României. Acum, sportiva și-a trasat obiective importante pentru noul an, printre care și urcarea în ierarhia mondială.

Acesta a discutat cu jurnaliștii la aeroport, chiar înainte de a decola către Australia, acolo unde va începe sezonul de tenis. Jaqueline a vorbit despre ce o atrage la Australian Open, dar și despre revenirea în echipa de Billie Jean King Cup a României.

Jaqueline Cristian, obiective mari în 2026.

Jaqueline Cristian va fi una dintre sportivele care va reprezenta România în startul noului sezon de tenis, românca fiind gata să participe la Brisbane, Adelaide și mai apoi Australian Open.

Prima rachetă a României și-a făcut deja bagajele pentru Australia, iar marți a vorbit despre startul noului sezon, dar și despre obiectivele sale din noul an, chiar la aeroport.

„(n. r. despre rachetele pe care le ia cu ea în avion) Sunt foarte speciale, foarte fragile, ne e frică cu ele, așa că le luăm la mână. Se pot sparge în escală. De obicei când am escaă, mi-e frică să nu-mi ajungă rachetele să se piardă pe drum, plus că la cum se dau bagajele, prefer să le protejez. Eu am două și antrenorii mai cară 4 sau 6 chiar.