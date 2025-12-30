Jaqueline Cristian, ambiții uriașe pentru anul 2026. De ce nu mai sărbătorește revelionul de 5 ani - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 30 decembrie 2025, 16:09

Jaqueline Cristian / Profimedia

Jaqueline Cristian a avut un an 2025 de excepție, reușind să încheie anul din postura de cea mai bine clasată jucătoare a României. Acum, sportiva și-a trasat obiective importante pentru noul an, printre care și urcarea în ierarhia mondială.

Acesta a discutat cu jurnaliștii la aeroport, chiar înainte de a decola către Australia, acolo unde va începe sezonul de tenis. Jaqueline a vorbit despre ce o atrage la Australian Open, dar și despre revenirea în echipa de Billie Jean King Cup a României.

Jaqueline Cristian, obiective mari în 2026.

Jaqueline Cristian va fi una dintre sportivele care va reprezenta România în startul noului sezon de tenis, românca fiind gata să participe la Brisbane, Adelaide și mai apoi Australian Open.

Prima rachetă a României și-a făcut deja bagajele pentru Australia, iar marți a vorbit despre startul noului sezon, dar și despre obiectivele sale din noul an, chiar la aeroport.

„(n. r. despre rachetele pe care le ia cu ea în avion) Sunt foarte speciale, foarte fragile, ne e frică cu ele, așa că le luăm la mână. Se pot sparge în escală. De obicei când am escaă, mi-e frică să nu-mi ajungă rachetele să se piardă pe drum, plus că la cum se dau bagajele, prefer să le protejez. Eu am două și antrenorii mai cară 4 sau 6 chiar. 

Aterizez în Australia la Brisbane pe 31 la 11 noaptea, deci o să fiu probabil la bagaje la trecerea dintre ani. Anul trecut pe 31 am avut meci, anul ăsta de-abia aterizez,e mai bine. Eu în ultimii cinci ani nu am mai sărbătorit revelionul, tot timpul dorm, mă odihnesc așa că și anul ăsta o să fie aceeași poveste.

Îmi doresc mult un parcurs bun, am muncit mult, am avut un pre-season foarte complet, am lucrat pe tot ce se putea lucra, tot timpul trebuie să muncești să te îmbunătățești, dar chiar sunt mulțumită cu toată munca pe care am depus-o, cu toată echipa, cu tot ce am făcut în ultimele luni. M-am săturat de antrenamente, abia aștept să joc”.

Jaqueline Cristian: „Mi-aș dori să ajung în top 20 la anul”

„Obiectivul e să ne îmbunătățim, să am nivelul de antrenamente și în meciuri. Numere, nu punem presiune pe chestia asta, nu despre asta este vorba, dar mi-aș dori să ajung în top 20 la anul. Știm ce înseamnă tenisul, anul este lung, dacă se poate top 10, de ce nu?

Marius m-a ajutat pe toată perioada asta, mi-am dorit să aduc un alt antrenor în echipă, pentru că sezonul fiind foarte lung, intens, toată lumea are nevoie de o pauză, iar Marius fiind acasă, e bine și pentru mine atunci când termin o serie mai lungă de turnee să pot să mă antrenez cu cineva. Mă poate ajuta în joc, serviciu, retur, servea foarte bine. Comunicarea a fost foarte bună, s-a integrat cu echipa, va fi la Cluj alături de noi și de toată echipa”.

Jaqueline Cristian: „Nu-mi doresc decât să urcăm împreună”

„De Crăciun m-am bucurat alături de familie, m-am simțit bine, chiar am mâncat o felie de cozonac, a fost liniștit. Brisbane, Adelaide și Australian Open voi juca. Eu am lăsat tot timpul ușa deschisă, e o onoare să joc pentru țară, am ratat un singur meci. Anul acesta nu s-au potrivit pentru mine, mi-am ajustat programul, sănătatea primează, nu am ce să fac. 

Australian Open e favoritul, după Transylvania Open. Cele mai bune condiții, atmosfera drăguță, vibe-ul, ca și condiții, mă ajută cel mai mult ca tenis. Le mulțumesc fanilor pentru susținere, am primit mesaje tot anul, simt că am crescut alături de ei, publicul m-a ajutat mult. Vreau să-i rog să aibă aceeași încredere și aceeași răbdare cu mine anul acesta. Nu-mi doresc decât să urcăm împreună”, a spus Jaqueline Cristian la aeroport.

