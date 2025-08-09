FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 10:19

Elias Charalambous, la conferinţa de presă

FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF. Datorită implicării celor trei echipe în preliminariile cupelor europene, cei de la Liga Profesionistă de fotbal au decis ca formaţiile lui Elias Charalambous şi Mirel Rădoi să joace în aceeaşi zi, una după cealaltă. Balul este deschis de formaţia din Gruia.

Cei de la LPF tocmai au anunţat programul etapei a șaptea din Liga 1. Această rundă va avea loc în perioada 22-25 august şi propune dueluri extrem de tari.

Echipele angrenate în cupele europene joacă în aceeaşi zi

CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB vor juca duminică, 24 august, pentru că vor fi angrenate în tururile preliminare din competițiile europene în acea perioadă. Astfel, formaţia pregătită de Dan Petrescu o va întâlni pe Oţelul, în deplasare, la Galaţi. Oltenii lui Mirel Rădoi au meci acasă, contra celor de la Petrolul. În sfârşit, ziua este închisă de către campioana FCSB care are meci tot pe teren propriu cu nou-promovata FC Argeș.

Etapa va începe vineri, 22 august, cu partida dintre UTA și Unirea Slobozia și se va termina luni, 25 august, cu meciul Hermannstadt – Farul Constanța. Pe lângă disputa dintre fosta şi actuala echipă a lui Adrian Mihalcea, vineri mai propune o nouă partidă. Se joacă meciul dintre nou promovata, Metaloglobus şi Rapidul lui Costel Gâlcă, actualul lider din Liga 1.

De asemenea, sâmbătă vor avea loc două partide. Este vorba despre FC Botoşani cu Miercurea Ciuc, dar şi duelul dintre Universitatea Cluj şi Dinamo.

Programul etapei a 6-a din Liga 1

Vineri, 22 august

Ora 19:00 UTA – Unirea Slobozia
Ora 21:30 Metaloglobus București – FC Rapid

Sâmbătă, 23 august

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Ora 18:45 FC Botoșani – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21:30 Universitatea Cluj – Dinamo
Duminică, 24 august

Ora 16:15 Oțelul Galați – CFR 1907 Cluj
Ora 18:30 Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
Ora 21:30 FCSB – FC Argeș
Luni, 25 august

Ora 19:00 FC Hermannstadt – Farul Constanța

