Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor” - Antena Sport

Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani, al cărui transfer de la Barcelona la Paris St-Germain în 2017, în valoare de 200 de milioane de lire sterline, rămâne cea mai mare sumă plătită pentru un jucător, a fost afectat de accidentări în ultimele sezoane. Dar speră să joace la Cupa Mondială pentru ţara sa în această vară.

Neymar se gândește la retragere

Neymar s-a reîntors la clubul său din copilărie, Santos, de la clubul saudit Al-Hilal în ianuarie 2025 şi şi-a prelungit contractul până la sfârşitul anului 2026.

Cu toate acestea, după un prim an marcat de accidentări, el a ratat începutul sezonului brazilian în ianuarie, în urma unei operaţii la genunchi la sfârşitul lunii decembrie, şi s-a întors pe teren abia săptămâna trecută.

„Nu ştiu ce se va întâmpla de acum încolo, nu ştiu ce va fi anul viitor”, a declarat el pentru canalul online brazilian Caze.