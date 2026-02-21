Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor” - Antena Sport

Închide meniul
Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor"

Home | Fotbal | Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor”

Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 10:03

Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: Nu știu ce va fi anul viitor”

Neymar / Profimedia

Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC. 

Jucătorul în vârstă de 34 de ani, al cărui transfer de la Barcelona la Paris St-Germain în 2017, în valoare de 200 de milioane de lire sterline, rămâne cea mai mare sumă plătită pentru un jucător, a fost afectat de accidentări în ultimele sezoane. Dar speră să joace la Cupa Mondială pentru ţara sa în această vară. 

Neymar se gândește la retragere

Neymar s-a reîntors la clubul său din copilărie, Santos, de la clubul saudit Al-Hilal în ianuarie 2025 şi şi-a prelungit contractul până la sfârşitul anului 2026. 

Cu toate acestea, după un prim an marcat de accidentări, el a ratat începutul sezonului brazilian în ianuarie, în urma unei operaţii la genunchi la sfârşitul lunii decembrie, şi s-a întors pe teren abia săptămâna trecută. 

„Nu ştiu ce se va întâmpla de acum încolo, nu ştiu ce va fi anul viitor”, a declarat el pentru canalul online brazilian Caze. 

„Poate că, când va veni decembrie, voi dori să mă retrag. Acum trăiesc de la an la an”, a adăugat el.  

Neymar este cel mai bun marcator al Braziliei din toate timpurile, cu 79 de goluri – cu două mai mult decât legendarul Pele. 

Cu toate acestea, el a jucat ultima oară pentru echipa naţională în octombrie 2023 şi a recunoscut că este o „provocare uriaşă” să se impună în lotul lui Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială. 

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Anul acesta este un an foarte important, nu numai pentru Santos, ci şi pentru echipa naţională a Braziliei, deoarece este anul Cupei Mondiale, şi pentru mine”, a adăugat el. 

