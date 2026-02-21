Neymar se gândește la retragere, după World Cup 2026: „Nu știu ce va fi anul viitor” - Antena Sport

Atacantul brazilian Neymar a afirmat că se gândeşte să se retragă din activitate la sfârşitul anului, informează BBC.
Jucătorul în vârstă de 34 de ani, al cărui transfer de la Barcelona la Paris St-Germain în 2017, în valoare de 200 de milioane de lire sterline, rămâne cea mai mare sumă plătită pentru un jucător, a fost afectat de accidentări în ultimele sezoane. Dar speră să joace la Cupa Mondială pentru ţara sa în această vară.
Neymar se gândește la retragere
Neymar s-a reîntors la clubul său din copilărie, Santos, de la clubul saudit Al-Hilal în ianuarie 2025 şi şi-a prelungit contractul până la sfârşitul anului 2026.
Cu toate acestea, după un prim an marcat de accidentări, el a ratat începutul sezonului brazilian în ianuarie, în urma unei operaţii la genunchi la sfârşitul lunii decembrie, şi s-a întors pe teren abia săptămâna trecută.
„Nu ştiu ce se va întâmpla de acum încolo, nu ştiu ce va fi anul viitor”, a declarat el pentru canalul online brazilian Caze.
„Poate că, când va veni decembrie, voi dori să mă retrag. Acum trăiesc de la an la an”, a adăugat el.
Neymar este cel mai bun marcator al Braziliei din toate timpurile, cu 79 de goluri – cu două mai mult decât legendarul Pele.
Cu toate acestea, el a jucat ultima oară pentru echipa naţională în octombrie 2023 şi a recunoscut că este o „provocare uriaşă” să se impună în lotul lui Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială.
„Anul acesta este un an foarte important, nu numai pentru Santos, ci şi pentru echipa naţională a Braziliei, deoarece este anul Cupei Mondiale, şi pentru mine”, a adăugat el.
- Mircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
- Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
- „Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla
- Rapid – Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace”
- Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal