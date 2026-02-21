Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor - Antena Sport

Italienii au aflat ce decizie a luat Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Antrenorul român a hotărât să-l titularizeze pe Pio Esposito (20 de ani) pentru duelul din această rundă de Serie A, cu Lecce, care se va disputa azi, de la ora 19:00.

Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui Cristi Chivu, a marcat un gol în duelul pierdut de Inter cu Bodo/Glimt, scor 1-3, la mijlocul săptămânii. Nerazzurrii au fost învinși în prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League.

Decizia luată de Cristi Chivu, după accidentarea lui Lautaro Martinez

Ca urmare a accidentării suferite de starul echipei, Lautaro Martinez, în Norvegia, Cristi Chivu a decis să mizeze pe Pio Esposito. Conform gazzetta.it, tânărul atacant ar urma să fie titularizat în meciul cu Lecce, alături de Marcus Thuram, în ofensivă.

„Chivu a văzut că s-a antrenat bine și e orientat spre a-l titulariza, alături de Thuram, care a jucat doar jumătate de oră cu Bodo. Decizia finală se va lua în dimineața meciului, dar aceasta este senzația. În a doua repriză, Esposito îi va face loc lui Bonny”, au anunțat italienii citați anterior.

De asemenea, italienii sunt convinși că pentru primul 11 al lui Inter sunt luați în calcul și Piotr Zielinski și Federico Dimarco, care au avut evoluții excelente în ultima perioadă. Mijlocașul italian a fost odihnit la meciul tur cu Bodo/Glimt, în timp ce polonezul a evoluat pe final.