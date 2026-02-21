Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor

Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 9:49

Comentarii
Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Verdictul italienilor

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Italienii au aflat ce decizie a luat Cristi Chivu la Inter, după accidentarea lui Lautaro Martinez. Antrenorul român a hotărât să-l titularizeze pe Pio Esposito (20 de ani) pentru duelul din această rundă de Serie A, cu Lecce, care se va disputa azi, de la ora 19:00.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui Cristi Chivu, a marcat un gol în duelul pierdut de Inter cu Bodo/Glimt, scor 1-3, la mijlocul săptămânii. Nerazzurrii au fost învinși în prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. 

Decizia luată de Cristi Chivu, după accidentarea lui Lautaro Martinez 

Ca urmare a accidentării suferite de starul echipei, Lautaro Martinez, în Norvegia, Cristi Chivu a decis să mizeze pe Pio Esposito. Conform gazzetta.it, tânărul atacant ar urma să fie titularizat în meciul cu Lecce, alături de Marcus Thuram, în ofensivă.  

Chivu a văzut că s-a antrenat bine și e orientat spre a-l titulariza, alături de Thuram, care a jucat doar jumătate de oră cu Bodo. Decizia finală se va lua în dimineața meciului, dar aceasta este senzația. În a doua repriză, Esposito îi va face loc lui Bonny”, au anunțat italienii citați anterior.  

De asemenea, italienii sunt convinși că pentru primul 11 al lui Inter sunt luați în calcul și Piotr Zielinski și Federico Dimarco, care au avut evoluții excelente în ultima perioadă. Mijlocașul italian a fost odihnit la meciul tur cu Bodo/Glimt, în timp ce polonezul a evoluat pe final. 

Reclamă
Reclamă

Pe lângă Lautaro Martinez, Cristi Chivu nu-i va avea la dispoziție nici pe Hakan Calhanoglu și Nicolo Barella. Mijlocașul turc este în continuare accidentat, în timp ce italianul este suspendat pentru cumul de cartonașe. 

Inter țintește victoria pe terenul lui Lecce, în etapa a 26-a din Serie A. Nerazzurrii lui Cristi Chivu au 61 de puncte, cu șapte mai multe față de ocupanta locului secund, AC Milan. 

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:59
Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit”
12:49
Lovitură pentru Dan Șucu! De la Rapid, direct în Ligue 1
12:47
Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă