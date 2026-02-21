Constantin Budescu, subiectul unei reveniri spectaculoase în Liga 1: „Îl aștept aici lângă mine” - Antena Sport

Constantin Budescu este liber de contract de la începutul lunii noiembrie, după ce s-a despărțit de CS Tunari, însă mijlocașul cu 15 selecții și 5 goluri la naționala României nu ia în calcul retragerea din activitate.
Ajuns la vârsta de 37 de ani, acesta este subiectul unei reveniri de senzație pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind în discuții cu nou promovata Metaloglobus.
Constantin Budescu, aproape de Metaloglobus
Constantin Budescu vrea să demonstreze că mai are multe de arătat la nivel fotbalistic la vârsta de 37 de ani, motiv pentru care fostul internațional român ar putea reveni în Liga 1.
Junior Morais a dezvăluit că acesta s-a aflat în discuții cu nou promovata Metaloglobus și că îl așteaptă să joace din nou alături de el, cei doi fiind colegi și în trecut.
„Da, am vorbit cu el (n.r. Budescu) despre Metaloglobus și a fost dispus să vină. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Îl aștept să vină aici lângă mine și să jucăm din nou împreună”, a declarat Junior Morais, potrivit digisport.ro.
- 200.000 de euro este cota de piață a lui Constantin Budescu
- 295 de meciuri are acesta în Liga 1
