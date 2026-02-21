Suporterii lui Real Madrid, sprijin total pentru Vinicius și Mbappe, după incidentele de la Lisabona - Antena Sport

Real Madrid a făcut un pas important săptămâna aceasta către optimile UEFA Champions League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Benfica Lisabona.

Vinicius Junior a marcat superb pe Estadio da Luz, însă starul brazilian a fost din nou victima rasismului, fiind jignit atât de suporterii portughezi, cât și de un jucător al echipei lui Jose Mourinho.

Fanii Realului, alături de Vinicius și Mbappe

Vinicius a fost luat la țintă în confruntarea cu Benfica, din Liga Campionilor, fotbalistul celor de la Real Madrid fiind iarăși victima rasismului. Prestianni i-ar fi adresat jigniri brazilianului, care a fost fluierat tot meciul de suporterii grupării lusitane.

Partida a fost pe punctul de a fi întreruptă, după ce atât Vinicius, cât și Mbappe refuzau să mai intre pe teren. Se întâmpla la scurt timp după ce Vini Jr deschidea scorul la Lisabona.

UEFA a deschis o anchetă în acest caz, iar conducerea celor de la Benfica va lua și ea măsuri împotriva suporterilor care l-au făcut „maimuță” pe jucătorul „los blancos”.