Suporterii lui Real Madrid, sprijin total pentru Vinicius și Mbappe, după incidentele de la Lisabona - Antena Sport

Suporterii lui Real Madrid, sprijin total pentru Vinicius și Mbappe, după incidentele de la Lisabona

La Liga

Suporterii lui Real Madrid, sprijin total pentru Vinicius și Mbappe, după incidentele de la Lisabona

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 10:12

Suporterii lui Real Madrid, sprijin total pentru Vinicius și Mbappe, după incidentele de la Lisabona

Kylian Mbappe și Vinicius Junior / Profimedia

Real Madrid a făcut un pas important săptămâna aceasta către optimile UEFA Champions League, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Benfica Lisabona.

Vinicius Junior a marcat superb pe Estadio da Luz, însă starul brazilian a fost din nou victima rasismului, fiind jignit atât de suporterii portughezi, cât și de un jucător al echipei lui Jose Mourinho.

Fanii Realului, alături de Vinicius și Mbappe

Vinicius a fost luat la țintă în confruntarea cu Benfica, din Liga Campionilor, fotbalistul celor de la Real Madrid fiind iarăși victima rasismului. Prestianni i-ar fi adresat jigniri brazilianului, care a fost fluierat tot meciul de suporterii grupării lusitane.

Partida a fost pe punctul de a fi întreruptă, după ce atât Vinicius, cât și Mbappe refuzau să mai intre pe teren. Se întâmpla la scurt timp după ce Vini Jr deschidea scorul la Lisabona.

UEFA a deschis o anchetă în acest caz, iar conducerea celor de la Benfica va lua și ea măsuri împotriva suporterilor care l-au făcut „maimuță” pe jucătorul „los blancos”.

Suporterii echipei antrenate de Alvaro Arbeloa au vrut să-și arate susținerea față de cei doi și au afișat bannere la baza de pregătire a vicecampioanei Spaniei.

„Trăiți visul din copilărie, sunteți aici și sunteți cei mai buni jucători din lume. Visele chiar devin realitate. Vă iubim”, au scris fanii lui Real Madrid.

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
