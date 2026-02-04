Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: "Nu vă mai pierdeţi timpul" - Antena Sport

Închide meniul
Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: “Nu vă mai pierdeţi timpul”

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 10:55

Didier Deschamps a sărit în apărarea lui Kylian Mbappe! Replică acidă pentru contestari: Nu vă mai pierdeţi timpul

Kylian Mbappe şi Didier Deschamps / Profimedia

Didier Deschamps, selecţionerul naţionalei Franţei, a ţinut să îi ia apărarea lui Kylian Mbappe, cu câteva luni înainte de World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.

Starul de la Real Madrid a fost criticat în mai multe rânduri pentru faptul că ar fi un tip egoist, lucru cu care Didier Deschamps nu este de acord. Mai mult, selecţionerul francez consideră că orice atacant trebuie să aibă o doză de egoism pentru a putea atinge un nivel ridicat.

Didier Deschamps îl apără pe Kylian Mbappe: “Fie că vă place sau nu, tinerii îl adoră”

Deschamps s-a referit şi la criticile aduse lui Mbappe în legătură cu numărul de km pe care îi aleargă vedeta lui Real Madrid. Răspunsul selecţionerului Franţei a fost simplu: Mbappe nu va alerga 11 km pe meci, fie că le convine sau nu contestatarilor:

“Avem această imagine a lui ca şi cum ar fi un tip egoist, individual. Bineînţeles, ese un atacant şi ar fi ridicol să nu fie puţin egoist. Vă asigur că el ştie, de când a devenit căpitan, că toate cuvintele lui cântăresc în vestiar.

Fie că vă place sau nu, tinerii îl adoră. Dacă vreţi să îl criticaţi pe Kylian că şi spuneţi că trebuie să alerge mai mult, cel puţin 11 km pe meci… nu vă mai pierdeţi timpul pentru că nu o va face. El are multe alte calităţi importante şi decisive”, a declarat Didier Deschamps, citat de as.com.

Kylian Mbappe are un sezon bun la Real Madrid. Atacantul francez a marcat 37 de goluri în 30 de meciuri disputate în toate competiţiile în acest sezon.

Franţa face parte din Grupa I la World Cup 2026, alături de Senegal şi Norvegia. A patra echipă care se va alătura grupei va fi una dintre echipele Bolivia, Surinam sau Irak.

