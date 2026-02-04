Când va debuta Tallison la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Când va debuta Tallison la Rapid

Dan Roșu Publicat: 4 februarie 2026, 10:02

Când va debuta Tallison la Rapid

Tallison

Tallison a fost transferul surpriză anunţat de Rapid, în această iarnă, dar Costel Gâlcă nu se va bucura curând de serviciile atacantului brazilian de 23 de ani, luat de la RB Bragantino.

Brazilianul cotat la 500.000 de euro a început antrenamemtele, dar nu va putea juca pentru Rapid până la începutul lui martie, din cauza obţinerii documentelor pentru dreptul de muncă.

Tallison va debuta la Rapid în martie

“Talisson sper să poată evolua de la începutul lunii martie. A intrat la antrenamente de atunci, a făcut toate antrenamentele. Cred că face antrenamente. Din ce știu, face antrenamente în sală, a făcut și cu staff-ul. Nu stă.

E important să-l vedem în meciuri. Am văzut mulți jucători care sunt senzaționali la antrenamente, dar la meciuri nu mai sunt la fel”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.

Robert Sălceanu, Dejan Iliev, Daniel Paraschiv, Olimpiu Moruţan şi Tallison sunt jucătorii care au ajuns la Rapid în această iarnă.

La capitolul plecări îi regăsim pe Claudiu Micovschi, Christopher Braun, Cristian Ignat, Antoine Baroan, Luka Gojkovic, Rareş Pop, Robert Bădescu şi pe Franz Stolz.

 

