Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse - Antena Sport

Cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice, potrivit cosr.ro.

Schiul alpinism, denumit şi “skimo”, este singura disciplină sportivă care îşi face debutul oficial la această ediţie. Competiţia va include trei probe: sprint feminin, sprint masculin şi ştafetă mixtă. Întrecerile se vor desfăşura exclusiv în localitatea Bormio, la Centrul de Schi Stelvio, între 19 şi 21 februarie 2026.

Schi alpinism, sportul care va fi în premieră la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026

Părintele acestei discipline sportive este considerat a fi geologul german Wilhelm Paulcke (1873-1949), arată cosr.ro. Între 19 şi 23 ianuarie 1897, acesta a reuşit să traverseze pe schiuri Oberlandul Bernez, o regiune muntoasă din cantonul Berna, Elveţia, renumită pentru peisajele sale alpine spectaculoase, lacurile glaciare şi vârfurile emblematice.

Acest sport combină urcările solicitante pe schiuri, porţiuni de mers pe jos cu schiurile fixate pe rucsac, alpinism clasic în zonele foarte abrupte şi coborâri rapide de tip schi alpin, dar deseori pe zăpadă neamenajată.

Echipamentul folosit are anumite particularităţi, pentru a facilita urcarea şi a oferi stabilitate în coborâre. Schiurile sunt uşoare şi permit atât eliberarea călcâiului pentru urcare, cât şi fixarea acestuia pentru coborâre. Pe talpa schiului sunt aplicate benzi adezive care permit alunecarea înainte, dar previn alunecarea în josul pantei.