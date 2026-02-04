Sportul care îşi face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina! Ce probe noi au fost introduse - Antena Sport

Cea de-a XXV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice, potrivit cosr.ro.
Schiul alpinism, denumit şi “skimo”, este singura disciplină sportivă care îşi face debutul oficial la această ediţie. Competiţia va include trei probe: sprint feminin, sprint masculin şi ştafetă mixtă. Întrecerile se vor desfăşura exclusiv în localitatea Bormio, la Centrul de Schi Stelvio, între 19 şi 21 februarie 2026.
Schi alpinism, sportul care va fi în premieră la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026
Părintele acestei discipline sportive este considerat a fi geologul german Wilhelm Paulcke (1873-1949), arată cosr.ro. Între 19 şi 23 ianuarie 1897, acesta a reuşit să traverseze pe schiuri Oberlandul Bernez, o regiune muntoasă din cantonul Berna, Elveţia, renumită pentru peisajele sale alpine spectaculoase, lacurile glaciare şi vârfurile emblematice.
Acest sport combină urcările solicitante pe schiuri, porţiuni de mers pe jos cu schiurile fixate pe rucsac, alpinism clasic în zonele foarte abrupte şi coborâri rapide de tip schi alpin, dar deseori pe zăpadă neamenajată.
Echipamentul folosit are anumite particularităţi, pentru a facilita urcarea şi a oferi stabilitate în coborâre. Schiurile sunt uşoare şi permit atât eliberarea călcâiului pentru urcare, cât şi fixarea acestuia pentru coborâre. Pe talpa schiului sunt aplicate benzi adezive care permit alunecarea înainte, dar previn alunecarea în josul pantei.
Din echipamentul folosit de adepţii schi alpinismului nu poate lipsi “kitul avalanşă”, format dintr-un dispozitiv de căutare în avalanşă, o sondă şi o lopată. În funcţie de dificultatea traseului, pot fi folosiţi colţarii, pioletul şi hamul.
Prima ediţie a Campionatelor Mondiale de schi alpinism a fost organizată în anul 2002, în Serre Chevalier, Franţa. În 2007, a fost înfiinţată Federaţia Internaţională de Schi Alpinism, conform ismf-ski.com.
Schiul alpinism a fost sport demonstrativ la Jocurile Olimpice de Tineret din 2020, organizate la Lausanne, Elveţia, între 9 şi 22 ianuarie 2020.
Printre cele mai cunoscute competiţii de schi alpinism se numără Pierra Menta (Franţa), Mezzalama Trophy (Italia) şi Patrouille des Glaciers (Elveţia).
În ţara noastră, competiţiile de schi alpinism sunt organizate de Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă, arată frae.ro. Câteva dintre acestea sunt etapele de Cupă Naţională, precum Bucegi Winter Race şi Cupa Vlădeasa, precum şi Campionatul Naţional de Schi Alpinism.
CIO va introduce mai multe probe noi la Milano Cortina 2026
Pe lângă debutul în programul olimpic a schiului alpinism, la Milano Cortina 2026 sunt introduse probe noi în cadrul disciplinelor deja existente, notează olympics.com.
Astfel, la sanie îşi face debutul proba de dublu feminin. Până acum existau doar dublu masculin şi probe individuale.
La sărituri cu schiurile, este introdusă în premieră proba individuală feminină pe trambulina mare (Large Hill).
Skeletonului i se va adăuga proba pe echipe mixte.
Proba de sprint clasic pe echipe (masculin şi feminin) este adăugată la schi fond.
La schi freestlye sunt adăugate probe noi de Big Air (care presupune un salt uriaş de pe rampă pentru lansarea în aer şi executarea unor acrobaţii spectaculoase), atât la masculin, cât şi la feminin, precum şi competiţii pe echipe mixte la probele de “aerials”.
