ICE nu va fi prezentă la Super Bowl - Antena Sport

ICE nu va fi prezentă la Super Bowl

Dan Roșu Publicat: 4 februarie 2026, 9:54

ICE nu va fi prezentă la Super Bowl

Protest împotriva ICE - Profimedia Images

Poliţia americană de imigrare (ICE) nu va fi mobilizată duminică în zona stadionului Levi’s din Santa Clara, California, pentru Super Bowl, a afirmat marţi şefa securităţii NFL, Cathy Lanier.

„Nu sunt prevăzute operaţiuni ale ICE sau ale forţelor de combatere a imigraţiei în legătură cu Super Bowl sau cu alte evenimente pentru fanii care vor asista la Super Bowl în această săptămână”, a declarat Cathy Lanier în cadrul unei conferinţe de presă la San Francisco.

„Nicio ameninţare cunoscută, specifică sau credibilă”

Responsabila a adăugat că măsurile de securitate din jurul finalei Campionatului de fotbal american, cel mai mare eveniment sportiv anual din Statele Unite, sunt similare cu cele din anii precedenţi şi că nu există „nicio ameninţare cunoscută, specifică sau credibilă” cu privire la acest meci, care va opune echipele Seattle Seahawks şi New England Patriots.

Cathy Lanier a subliniat că NFL cooperează de 20 de ani pentru a garanta securitatea Super Bowl cu Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care „reuneşte peste 20 de servicii diferite (dar) nu include ICE”. Cu toate acestea, Corey Lewandowski, un consilier apropiat al DHS, a asigurat în 2024 că ICE va fi mobilizată pentru Super Bowl.

Îngrijorări cu privire la World Cup 2026

În ultimele luni, un număr important de membri ai acestei poliţii de imigrare şi frontieră au fost mobilizaţi în mai multe oraşe mari din Statele Unite, în cadrul politicii agresive a preşedintelui Donald Trump împotriva imigraţiei ilegale.

Aceasta are sarcina de a aresta şi expulza cetăţenii străini ilegali, dar şi imigranţii cu situaţie legală au fost prinşi în plasele sale. În Minneapolis, în nordul ţării, această operaţiune dură a provocat manifestaţii de furie, iar două persoane au fost ucise de poliţişti.

Politica anti-imigraţie a guvernului american provoacă, de asemenea, îngrijorări cu privire la siguranţa a milioane de suporteri străini care vor asista la meciurile Cupei Mondiale de fotbal (11 iunie-19 iulie, Universul Antena), coorganizată de Statele Unite, Canada şi Mexic.

„Milioane de oameni din întreaga lume sunt aşteptaţi aici, în Statele Unite (…), şi merită, indiferent de naţionalitatea lor, să poată veni fără teama de a fi respinşi, reţinuţi sau expulzaţi fără o procedură legală”, a subliniat în decembrie importanta organizaţie americană de apărare a drepturilor civile NAACP.

