Ionuţ Axinescu Publicat: 16 aprilie 2026, 18:16

Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare

Lech Poznan/ Facebook

Ekstraklasa, cel mai „nebun” campionat din Europa în acest sezon, a intrat pe ultima linie dreaptă, dar este departe de a se limpezi. În continuare, echipe aflate la retrogradare au șanse reale la primele locuri, în timp ce formații aflate în partea superioară a clasamentului „tremură” pentru menținerea în prima ligă.

Jumătate dintre echipele din Polonia visează la titlu!

Cu șase în runde înainte de final, cel puțin primele opt echipe din campionatul Poloniei speră la titlul de campioană! Liderul actual este Lech Poznan, cu 46 de puncte, urmată de Zagłębie Lubin (44 p), Jagiellonia Białystok și Górnik Zabrze (ambele cu 43). Pe cinci este nou-promovata Wisla Plock, care a condus multă vreme campionatul, cu 42 de puncte.

Distanța dintre Lech și poziția a opta, ocupată de Motor Lublin, este de doar șapte puncte în acest moment. Echipa de pe locul al nouălea, Lechia Gdańsk, e deja la nouă puncte de lider. Teoretic pare prea mult, cu șase etape înainte de încheierea stagiunii, însă Lechia a fost penalizată cu cinci puncte pe motive financiare. Dacă le-ar câștiga înapoi, la apel, ar intra în „hora” pentru titlu, ceea ce ar însemna ca jumătate de Ekstraklasa să se bată pentru prima poziție.

De la retrogradare la titlu și invers

Clasamentul e atât de strâns, încât naște câteva situații ieșite din orice tipar. Pentru primele patru locuri, care duc în cupele europene, se luptă, realist vorbind, primele 12 echipe. La fel și în privința retrogradării. Locul 17, Widzew Łódź, are 33 de puncte, și e la doar 13 puncte de lider. Cu alte cuvinte, păstrează șanse teoretice și la titlul de campioană!

Widzew Łódź

Atrage atenția și situația celor de la Arka Gdynia. Aflată pe poziția a 16-a, retrogradabilă, Arka ocupă locul întâi în clasamentul meciurilor jucate acasă! Cu 29 de puncte pe teren propriu, trupa din Gdynia domină Polonia în această privință. De asemenea, Raków Częstochowa și GKS Katowice, locurile șase și șapte, sunt într-o postură bizară: cu 40 de puncte, se află la șase lungimi de lider, dar au și doar șase puncte peste primul loc care duce în a doua divizie.

Au investit 23 de milioane de euro în transferuri, dar sunt pe 17

În fine, marea favorită la titlu înaintea startului de sezon și totodată cea mai titrată echipă din țară, Legia Varșovia, nu o duce deloc bine. Legia e acum pe 14, dar are același număr de puncte ca Arka Gdynia, aflată pe poziție retrogradabilă.

De asemenea, e de remarcat situația ciudată a lui Widzew Łódź. Penultima în clasament, Widzew a investit nu mai puțin de 23 de milioane de euro în transferuri numai în acest sezon, record pentru Ekstraklasa. Totuși, formația din Łódź e într-o revenire de formă și are șanse de salvare. Cu un parcurs perfect până la final, culmea, chiar și la cupele europene!

Clasamentul Ekstraklasa
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Observator
A "furat" reţeta bunicii şi a transformat-o într-o afacere de un milion de dolari: "De acolo a început tot"
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
Fanatik.ro
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
18:00

A venit anunțul oficial: pleacă de la Manchester City după 9 ani. Fotbalistul a avut un mesaj special pentru fani
17:38

Marie-Louise Eta, prima femeie antrenor din Bundesliga, în faţa debutulu: “Înţeleg perfect că în public există o problemă”
17:27

Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”
17:16

Daniel Pancu, anunț categoric despre viitorul lui la CFR Cluj: „Asta îmi doresc enorm”
17:03

Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani
17:03

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 16 aprilie
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 6 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”