Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare

Ekstraklasa, cel mai „nebun” campionat din Europa în acest sezon, a intrat pe ultima linie dreaptă, dar este departe de a se limpezi. În continuare, echipe aflate la retrogradare au șanse reale la primele locuri, în timp ce formații aflate în partea superioară a clasamentului „tremură” pentru menținerea în prima ligă.

Jumătate dintre echipele din Polonia visează la titlu!

Cu șase în runde înainte de final, cel puțin primele opt echipe din campionatul Poloniei speră la titlul de campioană! Liderul actual este Lech Poznan, cu 46 de puncte, urmată de Zagłębie Lubin (44 p), Jagiellonia Białystok și Górnik Zabrze (ambele cu 43). Pe cinci este nou-promovata Wisla Plock, care a condus multă vreme campionatul, cu 42 de puncte.

Distanța dintre Lech și poziția a opta, ocupată de Motor Lublin, este de doar șapte puncte în acest moment. Echipa de pe locul al nouălea, Lechia Gdańsk, e deja la nouă puncte de lider. Teoretic pare prea mult, cu șase etape înainte de încheierea stagiunii, însă Lechia a fost penalizată cu cinci puncte pe motive financiare. Dacă le-ar câștiga înapoi, la apel, ar intra în „hora” pentru titlu, ceea ce ar însemna ca jumătate de Ekstraklasa să se bată pentru prima poziție.

De la retrogradare la titlu și invers

Clasamentul e atât de strâns, încât naște câteva situații ieșite din orice tipar. Pentru primele patru locuri, care duc în cupele europene, se luptă, realist vorbind, primele 12 echipe. La fel și în privința retrogradării. Locul 17, Widzew Łódź, are 33 de puncte, și e la doar 13 puncte de lider. Cu alte cuvinte, păstrează șanse teoretice și la titlul de campioană!

Atrage atenția și situația celor de la Arka Gdynia. Aflată pe poziția a 16-a, retrogradabilă, Arka ocupă locul întâi în clasamentul meciurilor jucate acasă! Cu 29 de puncte pe teren propriu, trupa din Gdynia domină Polonia în această privință. De asemenea, Raków Częstochowa și GKS Katowice, locurile șase și șapte, sunt într-o postură bizară: cu 40 de puncte, se află la șase lungimi de lider, dar au și doar șase puncte peste primul loc care duce în a doua divizie.