Nicolae Stanciu "i-a cam făcut" pe Dobrin şi Balaci. Comparaţia incredibilă făcută de un fost conducător din fotbalul românesc - Antena Sport

Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gică Hagi se luptă pentru titlul de cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului românesc. Recent, Loţi Boloni a făcut o serie de declaraţii care au inflamat lumea fotbalului, spunând despre Balaci şi Dobrin că erau “neserioşi”.

Acum, un alt nume din fotbalul românesc face o afirmaţie şoc. Marcel Răducanu consideră că Nicolae Stanciu “i-a cam făcut” pe Ilie Balaci şi Nicolae Dobrin. La ce se referă?

“Știați că, feblețea mea, Nicușor Stanciu cu 76 de selecții (n.r. 84) și 15 goluri pentru echipa națională este mai bun decât Dobrin (48 selecții / 6 goluri), Marcel Răducanu (21 / 3) (n.r. 18 selecții), Adi Ilie (55 / 13), Iordănescu ( 64 / 26) (n.r. 57 / 21), Balaci (65 / 8).

Mă mir că Genoa n-a știut să-l exploateze!

Doar cu Hagi va fi greu să se compare.