Nicolae Stanciu "i-a cam făcut" pe Dobrin şi Balaci. Comparaţia incredibilă făcută de un fost conducător din fotbalul românesc - Antena Sport

Nicolae Dobrin, Ilie Balaci și Gică Hagi se luptă pentru titlul de cel mai bun fotbalist din istoria fotbalului românesc. Recent, Loţi Boloni a făcut o serie de declaraţii care au inflamat lumea fotbalului, spunând despre Balaci şi Dobrin că erau “neserioşi”.
Acum, un alt nume din fotbalul românesc face o afirmaţie şoc. Marcel Răducanu consideră că Nicolae Stanciu “i-a cam făcut” pe Ilie Balaci şi Nicolae Dobrin. La ce se referă?
“Știați că, feblețea mea, Nicușor Stanciu cu 76 de selecții (n.r. 84) și 15 goluri pentru echipa națională este mai bun decât Dobrin (48 selecții / 6 goluri), Marcel Răducanu (21 / 3) (n.r. 18 selecții), Adi Ilie (55 / 13), Iordănescu ( 64 / 26) (n.r. 57 / 21), Balaci (65 / 8).
Mă mir că Genoa n-a știut să-l exploateze!
Doar cu Hagi va fi greu să se compare.
În rest i-a cam făcut.
A înscris contra Ucraina (n.r. 2), Kosovo, Liechtenstein (2), Andorra (2), Armenia, Lituania, Georgia (2), Congo, Israel și Muntenegru (n.r. plus un gol contra Chile)”, a scris Marcel Pușcaș, pe pagina sa de Facebook.
Cine este Marcel Puşcaş?
Născut la Oradea, în 12 octombrie 1960, Marcel Puşcaş a început fotbalul la clubul Crişul Oradea, debutând în Liga I în anul 1978 la FC Bihor. De-a lungul carierei sale de fotbalist, a mai evoluat ulterior la formaţiile Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti, CS Târgovişte, Steaua Mizil.
Cele mai mari satisfacţii le-a cunoscut la Steaua, echipă cu care a câştigat un titlu naţional şi o Cupă a României în sezonul 1984-1985. În palmaresul său de jucător figureză o singură prezenţă la echipa naţională a României, el evoluând în meciul amical România – RDG (scor 1-0) din 1983 când selecţionerul de atunci, Mircea Lucescu, l-a introdus pe teren pentru 18 minute. Între 1996 şi 1998 a ocupat funcţia de preşedinte al FC Steaua Bucureşti, perioadă în care gruparea roş-albastră a câştigat două titluri, o Cupă şi o Supercupă a României.
