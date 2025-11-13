Nimeni de la CSA Steaua nu a fost prezent la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam: "Le-am dat invitaţie" - Antena Sport

Joi, 13 noiembrie, Semlac a devenit scena unui moment emoționant pentru fotbalul românesc. Statuia lui Helmut Duckadam, fostul portar legendar al Stelei, a fost dezvelită în fața publicului, la aproape un an de la trecerea sa în neființă, pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

Evenimentul a fost unul emoționant, iar Alexandra Duckadam, soția regretatului portar, a fost vizibil impresionată. Din partea FCSB a fost prezent la evenimet, Meme Stoica. Stupoare însă! Din tabăra Stelei nu a venit nimeni!

Letiția Stoian, primărița din Semlac, susține că au fost trimise invitații atât către CSA Steaua, cât și către FCSB.

„Eu știu că exista invitație și pentru CSA Steaua. Le-am trimis la București prin Alexandra și printr-o altă persoană. Cei de la FCSB au avut reprezentant, dar de la CSA Steaua nu a venit nimeni. Chiar s-a comentat un pic și despre acest lucru, dar nu doresc să intru eu în alte comentarii. E și departe Semlac, dar asta este situația. A fost un eveniment reușit. Helmut Duckadam a fost un mare sportiv al României”, a spus Letiția Stoian, primarul din Semlac, pentru ProSport.