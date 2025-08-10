Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Când va fi prezentat oficial - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Când va fi prezentat oficial

Publicat: 10 august 2025, 16:45

Dennis Man, în timpul unui meci la Parma/ Profimedia

Au apărut noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Internaţionalul român e la un pas de transferul la campioana Olandei, alături de care va evolua direct în grupa principală de Champions League.

Dennis Man se va despărţi astfel de Parma după patru ani. “Cruciaţii” plăteau suma de 12,6 milioane de euro în schimbul românului, în momentul transferului de la FCSB.

Nicolo Schira, cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cele două părţi au ajuns la un acord şi mai lipseşte doar semnătura internaţionalului român.

Conform italianului citat anterior, Dennis Man va semna un contract valabil până în 2029 cu PSV, deşi iniţial se zvonea că înţelegerea internaţionalului român cu olandezii va expira în vara lui 2028.

Totodată, este de aşteptat ca Dennis Man să semneze contractul cu PSV în decursul zilei de luni, urmând ca ulterior să fie şi prezentat oficial.

De menţionat este şi faptul că Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro la PSV. “Tricolorul” va fi al şaselea cel mai bine plătit jucător din lotul olandezilor.

Dennis Man, prezent la meciul amical al celor de la Parma

Cei de la Parma au cedat cu scorul de 1-2 amicalul disputat în fața celor de la Heidenheim. Partida a avut loc în cantonamentul din Austria. Dennis Man nu a fost inclus în lotul echipei, astfel că a privit meciul din tribune. Asta pentru că cei de la Parma nu au vrut să riște o eventuală accidentare a lui Man și, implicit, un transfer ratat al fotbalistului român.

“Dennis Man a fost și el prezent, urmărind meciul foștilor săi coechipieri. Extrema românească nu a fost inclusă în lot: ieri au avut loc evoluții importante în negocierile cu PSV, iar acesta va zbura în Olanda în următoarele ore pentru un control medical alături de campioana Olandei”, au scris cei de la ParmaLive.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Oficialii clubului din Olanda au oferit 8,5 milioane de euro pentru jucător, sumă la care ar urma să se adauge și anumite bonusuri. Mai mult, s-a stabilit şi salariul tricolorului. Va încasa 1,7 milioane de euro pe ssezon. Presa din Italia anunță că internaționalul român este așteptat în următoarele ore pentru a face testele medicale, iar mai apoi pentru a semna contractul oficial.

