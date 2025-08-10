Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Când va fi prezentat oficial - Antena Sport

Au apărut noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Internaţionalul român e la un pas de transferul la campioana Olandei, alături de care va evolua direct în grupa principală de Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man se va despărţi astfel de Parma după patru ani. “Cruciaţii” plăteau suma de 12,6 milioane de euro în schimbul românului, în momentul transferului de la FCSB.

Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV

Nicolo Schira, cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cele două părţi au ajuns la un acord şi mai lipseşte doar semnătura internaţionalului român.

Conform italianului citat anterior, Dennis Man va semna un contract valabil până în 2029 cu PSV, deşi iniţial se zvonea că înţelegerea internaţionalului român cu olandezii va expira în vara lui 2028.

Totodată, este de aşteptat ca Dennis Man să semneze contractul cu PSV în decursul zilei de luni, urmând ca ulterior să fie şi prezentat oficial.