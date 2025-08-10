Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor - Antena Sport

S-a spus că Dennis Man este aşteptat în Olanda, acolo unde ar fi trebuit să efectueze vizita medicală. Internaţionalul român a fost dat însă de gol de italieni. Deşi se credea că PSV Eindhoven a bătut deja palma cu cei de la Parma se pare că lucrurile nu sunt atâ de simple pentru jucătorul în vârstă de 26 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 4 ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man este gata să plece din Italia. Internaționalul român va evolua pentru PSV Eindhoven cel puțin până în 2028.

Dennis Man, prezent la meciul amical al celor de la Parma

Cei de la Parma au cedat cu scorul de 1-2 amicalul disputat în fața celor de la Heidenheim. Partida a avut loc în cantonamentul din Austria. Dennis Man nu a fost inclus în lotul echipei, astfel că a privit meciul din tribune. Asta pentru că cei de la Parma nu au vrut să riște o eventuală accidentare a lui Man și, implicit, un transfer ratat al fotbalistului român.

“Dennis Man a fost și el prezent, urmărind meciul foștilor săi coechipieri. Extrema românească nu a fost inclusă în lot: ieri au avut loc evoluții importante în negocierile cu PSV, iar acesta va zbura în Olanda în următoarele ore pentru un control medical alături de campioana Olandei”, au scris cei de la ParmaLive.

Oficialii clubului din Olanda au oferit 8,5 milioane de euro pentru jucător, sumă la care ar urma să se adauge și anumite bonusuri. Mai mult, s-a stabilit şi salariul tricolorului. Va încasa 1,7 milioane de euro pe ssezon. Presa din Italia anunță că internaționalul român este așteptat în următoarele ore pentru a face testele medicale, iar mai apoi pentru a semna contractul oficial.