Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor - Antena Sport

Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 12:31

Dennis Man, în timpul unui meci / Profimedia

S-a spus că Dennis Man este aşteptat în Olanda, acolo unde ar fi trebuit să efectueze vizita medicală. Internaţionalul român a fost dat însă de gol de italieni. Deşi se credea că PSV Eindhoven a bătut deja palma cu cei de la Parma se pare că lucrurile nu  sunt atâ de simple pentru jucătorul în vârstă de 26 de ani.

După 4 ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man este gata să plece din Italia. Internaționalul român va evolua pentru PSV Eindhoven cel puțin până în 2028.

Dennis Man, prezent la meciul amical al celor de la Parma

Cei de la Parma au cedat cu scorul de 1-2 amicalul disputat în fața celor de la Heidenheim. Partida a avut loc în cantonamentul din Austria. Dennis Man nu a fost inclus în lotul echipei, astfel că a privit meciul din tribune. Asta pentru că cei de la Parma nu au vrut să riște o eventuală accidentare a lui Man și, implicit, un transfer ratat al fotbalistului român.

“Dennis Man a fost și el prezent, urmărind meciul foștilor săi coechipieri. Extrema românească nu a fost inclusă în lot: ieri au avut loc evoluții importante în negocierile cu PSV, iar acesta va zbura în Olanda în următoarele ore pentru un control medical alături de campioana Olandei”, au scris cei de la ParmaLive.

Oficialii clubului din Olanda au oferit 8,5 milioane de euro pentru jucător, sumă la care ar urma să se adauge și anumite bonusuri. Mai mult, s-a stabilit şi salariul tricolorului. Va încasa 1,7 milioane de euro pe ssezon. Presa din Italia anunță că internaționalul român este așteptat în următoarele ore pentru a face testele medicale, iar mai apoi pentru a semna contractul oficial.

“După controlul medical și semnarea contractului, programate pentru următoarele ore, tranzacția va fi oficială. Și astfel Man poate deveni efectiv noul jucător de la PSV.

În ceea ce privește cifrele acordului, Parma va primi 8,5 milioane de euro plus bonusuri: aceștia sunt termenii acordului care, după accelerarea din ultimele zile, au determinat clubul italian să accepte oferta clubului olandez.

Aceasta reprezintă o pierdere de capital pentru Parma, care în 2021, când se afla în Serie B, l-a achiziționat pe Man de la FCSB pentru 15 milioane de euro, devenind cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc”, a scris Goal Italia.

