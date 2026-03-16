“Nu există niciun risc să fie înlocuit”. Răzvan Burleanu, verdict despre Kyros Vassaras după ultimul scandal din Liga 1

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că nu există niciun risc ca preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras, să fie înlocuit pe fondul greşelilor de arbitraj din ultima perioadă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu există niciun risc ca preşedintele Kyros Vassaras să fie înlocuit. Nu există acest subiect pe agenda noastră. Infirm inclusiv informaţiile potrivit cărora Vassaras va fi înlocuit cu Haţegan. Ovidiu face parte din echipa noastră, din echipa lui Vassaras. Alături de acesta va contribui la creşterea implementării VAR în România”, a afirmat Burleanu.

Răzvan Burleanu, verdict despre Kyros Vassaras

Centralul Istvan Kovacs, cel acuzat că a greşit validând golul 2 al echipei Rapid în victoria cu 3-2 din derby-ul cu Dinamo, este în opinia lui Burleanu “cel mai bun arbitru român din istorie”.

“Din punctul meu de vedere, şi înainte de acest derby Rapid – Dinamo, şi după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiţii europene intercluburi. Dacă a greşit? Depinde pe cine întrebi. Când se termină un meci, de fiecare dată cei care pierd se consideră dezavantajaţi şi dau vina pe arbitru. Iar ceilalţi ori tac, ori nu spun nimic, ca să mă exprim aşa. Avem VAR-ul care este o plasă de siguranţă pentru arbitri. Nu trebuie să uităm de la ce am plecat. Când l-am implementat ne-am dorit să aducem un plus în ceea ce priveşte integritatea competiţiei. Dar nu vreau să vorbesc despre un meci sau despre evoluţia unui arbitru pentru că asta ar presupune o imixtiune în arbitrajul românesc. Aşa că acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a spus preşedintele FRF.

“Din păcate, persoanele care îşi dau acum cu părerea despre arbitrajul lui Istvan Kovacs sunt chiar cele care făceau în trecut delegările în fotbalul românesc. Este vorba despre o perioadă marcată de foarte multă corupţie în arbitraj. Şi mă refer aici direct la domnul Ionuţ Lupescu. Şi acum o să îi vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem cum o să sară în apărarea acestuia”, a adăugat Burleanu.