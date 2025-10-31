Motivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia - Antena Sport

Edi Iordănescu a cerut reziliarea contractului cu Legia şi despărţirea între antrenorul de 47 de ani şi leşi va veni în scurt timp.
Fostul selecţioner a convocat o şedinţă de urgenţă joi noapte, după înfrângerea din şaisprezecimile Cupei Poloniei, iar discuţiile avute cu conducerea au dus la o despărţire iminentă.
Motivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia
Aceasta a fost a treia oară când Edi Iordănescu le-a propus şefilor Legiei să plece de la club. Dacă în primele două rânduri, cele două părţi au convenit să continue, acum nu mai este cale de întors şi Edi va pleca în curând.
Conform surselor Antena Sport, motivele nemulţumirii antrenorului român ţin de anumite decizii luate de club. Una dintre ele are legătură cu politica de transferuri, una care nu i-ar fi adus lui Iordănescu jucătorii cu care să facă performanţă.
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului
Edi Iordănescu este hotărât să plece de la echipa din Varşovia şi nu mai poate fi întors. Eşecul dramatic din şaisprezecimile Cupei Poloniei, în faţa lui Pogon Szczecin, venit în minutul 117, a fost picătura care a umplut paharul.
În ultimele 10 meciuri pe banca Legiei, Iordănescu a adunat trei victorii, trei egaluri și patru eșecuri. După momentul de acum peste o săptămână în care fostul selecționer și-a cerut demisia, un oficial al clubului a menționat că nu a trăit niciodată cu impresia că tehnicianul de 47 de ani vrea să plece de la club.
În campionat, Legia e pe locul 10, cu 16 puncte şi trei etape consecutive fără victorie.
