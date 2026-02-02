AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 17:25

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0. Patronul campioanei a confirmat transferul lui Joao Paulo.

AntenaSport Update 2 februarie

1. Al treilea transfer la FCSB

Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo, după victoria cu Csikszereda. Pe lista patronului este şi Kevin Ciubotaru, care s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “Să vedem ce zic ai mei, Pintilii şi MM”, a spus Becali.

2. Drăguşin, rezervă din nou

Radu Drăguşin se va întoarce pe banca lui Tottenham, după ce a fost titular în duelul cu Manchester City. Managerul lui Spurs a anunţat că Micky van de Ven va fi apt pentru următorul meci.

3. Salariul lui Moruţan

Pe as.ro vezi ce salariu are, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid. Gigi Becali l-a dat de gol pe fostul său jucător.

Român rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, răniteRomân rănit în centrul Romei, după ce un pin de 120 de ani s-a prăbușit peste el. Alte două persoane, rănite
4. Supărarea lui Ronaldo

Cristiano Ronaldo refuză să mai joace pentru Al-Nassr. Starul lusitan s-a revoltat şi crede că echipa lui este defavorizată de Fondul de Investiţii al Arabiei Saudite.

5. LeBron, la All Star Game

LeBron James a fost selecţioner pentru al 22-lea All-Star Game din carieră. Ajuns la 41 de ani, starul lui Lakers va face show pe 16 februarie, live pe AntenaPLAY.

