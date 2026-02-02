AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0. Patronul campioanei a confirmat transferul lui Joao Paulo.
AntenaSport Update 2 februarie
1. Al treilea transfer la FCSB
Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo, după victoria cu Csikszereda. Pe lista patronului este şi Kevin Ciubotaru, care s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “Să vedem ce zic ai mei, Pintilii şi MM”, a spus Becali.
2. Drăguşin, rezervă din nou
Radu Drăguşin se va întoarce pe banca lui Tottenham, după ce a fost titular în duelul cu Manchester City. Managerul lui Spurs a anunţat că Micky van de Ven va fi apt pentru următorul meci.
3. Salariul lui Moruţan
Pe as.ro vezi ce salariu are, de fapt, Olimpiu Moruţan la Rapid. Gigi Becali l-a dat de gol pe fostul său jucător.
4. Supărarea lui Ronaldo
Cristiano Ronaldo refuză să mai joace pentru Al-Nassr. Starul lusitan s-a revoltat şi crede că echipa lui este defavorizată de Fondul de Investiţii al Arabiei Saudite.
5. LeBron, la All Star Game
LeBron James a fost selecţioner pentru al 22-lea All-Star Game din carieră. Ajuns la 41 de ani, starul lui Lakers va face show pe 16 februarie, live pe AntenaPLAY.
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 30 ianuarie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 28 ianuarie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 23 ianuarie
- Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 ianuarie