AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 februarie - Antena Sport

Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după victoria la limită a FCSB-ului cu Csikszereda, scor 1-0. Patronul campioanei a confirmat transferul lui Joao Paulo.

1. Al treilea transfer la FCSB

Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo, după victoria cu Csikszereda. Pe lista patronului este şi Kevin Ciubotaru, care s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “Să vedem ce zic ai mei, Pintilii şi MM”, a spus Becali.

2. Drăguşin, rezervă din nou