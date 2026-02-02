Lovitură cruntă pentru naționala Spaniei! Starul, în pericol să rateze CM 2026 - Antena Sport

Deși mai sunt mai bine de patru luni până la începerea Campionatului Mondial, naționala Spaniei a primit vești proaste din Premier League. Mikel Merino s-a accidentat grav și ar putea rata competiția transmisă de Universul Antena.

Potrivit presei din Marea Britanie, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar șansele ca el să mai fie prezent la turneul final din această vară sunt minime.

Mikel Merino, în pericol să rateze CM 2026

Spania este una dintre marile favorite la Campionatul Mondial de anul acesta, iar Mikel Merino este o piesă importantă în echipa pregătită de Luis de la Fuente.

Fotbalistul celor de la Arsenal a suferit o accidentare gravă la picior și va fi supus zilele acestea unei intervenții chirurgicale. Potrivit englezilor, jucătorul de 29 de ani va avea parte de o recuperare grea, ceea ce îi pune în pericol prezența la turneul final.

Acesta are 41 de selecții și 10 goluri la naționala Spaniei, dar și 6 goluri și 3 assist-uri în acest sezon în tricoul celor de la Arsenal.