„Păcat că ne-a părăsit”. Gabi Balint, reacție copleșitoare după ce Mircea Lucescu a murit

Gabi Balint a oferit o reacție copleșitoare, după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după problemele cardiace cu care s-a confruntat.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineața, iar starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a murit la Spitalul Universitar din București, după o viață dedicată fotbalului.

Gabi Balint, prima reacție după ce Mircea Lucescu a murit

„O seara tristă pentru tot fotbalul românesc, se întâmplă. A fost omul care m-a promovat la echipa națională, a fost unul din idolii mei din copilărie. Mă leagă multe amintiri, chiar dacă a antrenat echipa rivală în România, îi port un mare respect. Intră în cartea de istorie a fotbalului românesc. Păcat că ne-a părăsit.

Au avut multă pasiune (n.r. el si Ienei) , multă înțelegere pentru jucători. Chiar dacă jucătorii mai greșeau. Mircea Lucescu m-a luat la 18 ani, eram cel mai tânăr jucător de la echipa națională. Chiar dacă mai aveam probleme la Steaua, nu jucam, Mircea Lucescu mă chema mereu la echipa națională. Au fost si momente când vorbea dur, când trebuia să ne trezească. Ca noi, jucătorii, mai greșeam. Întotdeauna Mircea Lucescu știa ce simte jucătorul”, a declarat Gabi Balint, conform Antena 3 CNN.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.