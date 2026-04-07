„Păcat că ne-a părăsit”. Gabi Balint, reacție copleșitoare după ce Mircea Lucescu a murit

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 21:16 / Actualizat: 7 aprilie 2026, 22:26

Comentarii
Mircea Lucescu - Sport Pictures

Gabi Balint a oferit o reacție copleșitoare, după ce Mircea Lucescu a murit. „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după problemele cardiace cu care s-a confruntat.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri dimineața, iar starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a murit la Spitalul Universitar din București, după o viață dedicată fotbalului.

„O seara tristă pentru tot fotbalul românesc, se întâmplă. A fost omul care m-a promovat la echipa națională, a fost unul din idolii mei din copilărie. Mă leagă multe amintiri, chiar dacă a antrenat echipa rivală în România, îi port un mare respect. Intră în cartea de istorie a fotbalului românesc. Păcat că ne-a părăsit.

Au avut multă pasiune (n.r. el si Ienei) , multă înțelegere pentru jucători. Chiar dacă jucătorii mai greșeau. Mircea Lucescu m-a luat la 18 ani, eram cel mai tânăr jucător de la echipa națională. Chiar dacă mai aveam probleme la Steaua, nu jucam, Mircea Lucescu mă chema mereu la echipa națională. Au fost si momente când vorbea dur, când trebuia să ne trezească. Ca noi, jucătorii, mai greșeam. Întotdeauna Mircea Lucescu știa ce simte jucătorul”, a declarat Gabi Balint, conform Antena 3 CNN.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

Marţi, el a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Observator
Cafeaua de la automat are 4.700 de bacterii. Rezultat şocant la analizele de laborator
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
Fanatik.ro
Drama uriașă pe care a trăit-o Mircea Lucescu la ultima sa aniversare. Legendarul antrenor a primit o veste teribilă chiar în ziua în care a împlinit 80 ani
22:22

FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
22:13

Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
22:10

EXCLUSIVFlorin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
22:05

Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”
22:02

„Și-a dedicat viața fotbalului”. Gică Popescu, mesaj tulburător după ce Mircea Lucescu a murit
22:00

LIVE TEXTReal Madrid – Bayern şi Sporting – Arsenal se joacă ACUM. Meciuri “de foc” în sferturile Champions League
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 3 Cine este Marius Andronache, medicul cardiolog adus de Răzvan din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu 4 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 5 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 6 Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit