Bosnia – Italia şi Kosovo – Turcia LIVE SCORE (21:45). Finalele barajului de calificare la World Cup 2026. Programul complet

Publicat: 31 martie 2026, 15:46

Bosnia – Italia şi Kosovo – Turcia LIVE SCORE (21:45). Finalele barajului de calificare la World Cup 2026. Programul complet

Marţi seară au loc cele patru meciuri de baraj care vor stabili ultimele echipe din Europa care vor evolua la World Cup 2026. Toate cele patru dueluri vor începe la ora 21:45 şi vor fi transmise în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Bosnia – Italia, Cehia – Danemarca, Kosovo – Turcia şi Suedia – Polonia sunt meciurile care vor decide ultimele patru echipe din Europa care vor evolua la World Cup 2026.

  • World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Bosnia – Italia şi Kosovo – Turcia LIVE SCORE (21:45)

Marţi seară se întâlnesc toate echipele care s-au impus săptămâna trecut, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Italia a trecut cu 2-0 de Irlanda de Nord şi speră să revină la Cupa Mondială după 12 ani. Pentru asta trebuie să treacă de Bosnia, echipă care a obţinut calificarea în finala barajului pe terenul Ţării Galilor.

Turcia, echipa care a învins cu 1-0 România, în meciul de joi de la Istanbul, va juca în deplasare pentru calificarea la World Cup 2026. Echipa lui Vincenzo Montella va întâlni Kosovo, echipă care a învins Slovacia.

O altă echipă care încearcă să revină la Cupa Modnială după ce a ratat mai multe turnee finale este Suedia. După victoria cu 3-1 în faţa Ucrainei, suedezii vor întâlni Polonia, echipă care a trecut cu 2-1 de Albania.

Nu în ultimul rând, Danemarca, echipă care nu a avut emoţii în semifinala barajului, când a învins Macedonia de Nord cu 4-0, va juca în deplasare, contra Cehiei, pentru un loc la turneul final din Statele Unite, Mexic şi Canada. Cehii au trecut joi de Irlanda.

