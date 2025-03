Dennis Man, în colimatorul italienilor! Ce i-a nemulţumit după România-Bosnia 0-1: "O înfrângere amară" - Antena Sport

Italienii au fost cu ochii pe Dennis Man, la meciul România-Bosnia 0-1, de pe Arena Naţională. Tricolorii au avut mari speranţe în debutul preliminariilor Wolrd Cup 2026, dar au făcut un pas fals în lupta pentru calificare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a început, în direct la Antena 1, drumul spre Mondialul american. Nu a fost cea mai bună prestaţie a tricolorilor care au ratat startul. Nici Dennis Man, unul dintre oamenii de bază ai lui Mircea Lucescu, nu a avut o prestaţie prea bună.

Dennis Man, în vizorul italienilor

Singurul gol al meciului de pe Arena Naţională a fost marcat de Gigovic în minutul 15. România a cerut penalty în două rânduri, în partea secundă, dar nu a primit. Dennis Man a avut oportunităţi de a marca, dar nu a reuşit să se apropie periculos de poarta adversă. A fost schimbat în minutul 81 cu Olimpiu Moruțan. ”Meciul a fost câștigat de Bosnia cu un rezultat de 0-1, grație unui gol în minutul 14 al lui Gigovic după un assist al fundașului Atalantei, Kolasinac. O înfrângere amară pentru naționala României, care, în ciuda faptului că a dominat copios, a pierdut o adevărată bătălie împotriva unei Bosnie cinică. `Cruciatul` Dennis Man a început ca de obicei, jucând timp de 81 de minute, fără însă a avea vreun impact”, spun cei de la Parmalive.

Andrei Burcă, nervos după România-Bosnia 0-1

Andrei Burcă a explodat după înfrângerea cu Bosnia. „(n.r: Andrei, din păcate început cu stângul pentru echipa naţională în această campanie spre Mondial. Ce s-a întâmplat, de ce nu am reuşit să câştigăm?) A fost, într-adevăr, o partidă dificilă, dar consider că am dominat-o, am avut foarte multe ocazii. Practic, ei au avut golul şi ultima fază. I-am dominat, am pasat, asta am pregătit, am avut şi multe ocazii.

Nu am reuşit să o băgăm în poartă, se întâmplă astfel de partide. Acum nu ne rămâne decât să mergem înainte, mai sunt 7 meciuri. Suntem obligaţi să câştigăm următoarea partidă şi după aia să vedem ce putem face.